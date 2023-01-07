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Гудков розповів, чому розпад Росії є небезпечним для України

7 січня 2023, 00:10
Екс-депутат Держдуми РФ наголосив, що він не має жодних сумнівів у тому, що кремлівський режим скоро впаде.
Розпад Росії, карта росії
Гудков розповів, чому розпад Росії є небезпечним для України / ua.depositphotos.com

Розпад Російської Федерації є небезпечним не тільки для росіян, а й для України. Таку думку висловив російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков в інтерв'ю Главреду.

"Цей процес може вийти з-під контролю. Дезінтеграція може призвести до поділу ядерної зброї, формування на окремих територіях більш радикальних, відморожених держав, у яких буде ядерний арсенал. Це дуже небезпечний процес, в тому числі для України", - сказав Гудков.

Російський опозиціонер також відповів на питання про те, хто може зайняти місце Путіна після розколу російських еліт.

"Поки що про це говорити безглуздо – ми не знаємо, чи будуть готові еліти до внутрішнього перевороту, якими будуть позиції і баланси. Це все одно що говорити про освоєння Венери – говорити можна, але поки що все це буде безпредметно", - зауважив він.

Гудков підкреслив, що потрібно готувати умови для конфлікту і протиріч всередині російських еліт. Також потрібно створювати умови психологічного тиску. Окрім того, потрібно формувати для частини еліт стратегію виходу (якщо вони побажають нею скористатися).

"А далі-справа за ними: якщо вони захочуть разом з Путіним йти в рай, це їх вибір. Якщо вони захочуть під якісь гарантії робити щось інше – welcome. Але це вже вибір тих чиновників і тієї номенклатури, які оточують Путіна. Якщо вони хочуть з ним консолідуватися і піти на дно з "Титаніком" – хто ж їм забороняє? Тому ми з вами повинні створити умови, а далі нехай вони самі вирішують", - зауважив екс-депутат Держдуми.

Гудков також наголосив, що він не має жодних сумнівів у тому, що кремлівський режим скоро впаде. За його словами, сценарії його падіння можуть бути різні.

"Найспокійніший – це внутрішньоелітний переворот з гарантіями особистої безпеки і перехідним періодом. Але ми не можемо замикатися тільки на ньому і чекати. Ні – то ні, значить йдіть усі на дно, якщо це ваш вибір. Тут ніхто нікого вмовляти не буде", - резюмував він.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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війна Росії та України розпад Росії Геннадій Гудков
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