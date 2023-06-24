Росіяни в паніці тікають з Ростова-на-Дону: на вокзалах не вистачає квитків

Купівля квитків у Ростові на поїзди за деякими напрямками може бути проблематичною через зростання попиту, пишуть росЗМІ.

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Росіяни в паніці тікають з Ростова-на-Дону / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Мешканці Ростова-на-Дону, російського міста, що було захоплене найманцями з приватної військової компанії "Вагнер", масово покидають свої домівки. На залізничному приміському вокзалі тисячі людей вишикувалися в черги, аби придбати хоч якийсь квиток на потяг.

Відео із натовпом людей оприлюднило російське видання "КоммерсантЪ" у Telegram. Відзначається, що люди готові виїхати на будь-якому поїзді, щоб покинути місто.

При цьому місцева влада заявила, що автовокзал Ростова працює в штатному режимі.

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"Зупинено продаж квитків на напрямки, за якими тимчасово перекрито рух", - йдеться в повідомленні.

Росіяни в паніці тікають з Ростова-на-Дону / скріншот

Водночас пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на "Російську залізницю" запевняє, що "обстановка на вокзалі Ростова-на-Дону спокійна". Також видання зазначає, що купівля квитків у Ростові на поїзди за деякими напрямками може бути проблематичною через зростання попиту.

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Нещодавно стало відомо, що бойовики ПВК Вагнер вийшли до околиць Борисоглібська Воронезької області. У місті знаходиться склад з ядерною зброєю, який збирається захопити бандформування Євгена Пригожина. У кадрових російських окупантів немає сил, щоб утримати ядерний склад. Про це розповіли у військовому партизанському русі Атеш.

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