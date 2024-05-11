'Росіяни з білорусами можуть піти в атаку': експерт розкрив загрозу у Сувальському коридорі

Михайло Жирохов вважає, що поляки вкладають мільярди у свою оборону, тому що вони зрозуміли, що можливий сценарій, за якого вони залишаться з Росією самі.

https://glavred.net/world/rossiyane-s-belorusami-mogut-poyti-v-ataku-ekspert-raskryl-ugrozu-v-suvalskom-koridore-10564220.html Посилання скопійоване

Що відбувається у Сувальському коридорі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

В інтерв'ю Главреду історик, військовий експерт Михайло Жирохов оцінив, чи дійсно можлива військова операція Росії у Сувальському коридорі.

Західні аналітики вважають, що Сувальський коридор - найпроблемніша ділянка в Європі. Польща в Сувальському коридорі концентрує величезну кількість військ і проводить мінування, бо Варшава бачить реальну загрозу реалізації такого сценарію.

"Поляки вкладають мільярди у свою оборону, тому що вони зрозуміли, що можливий сценарій, за якого вони залишаться з Росією фактично сам на сам. Доки НАТО реагуватиме 10 днів, а американці розгортатимуть війська у Німеччині, росіяни з білорусами можуть піти в атаку і прорватися. Далі точитимуться бойові дії, але реакція все одно буде вже запізнілою", - заявив Жирохов. відео дня

Початок повномасштабної війни Росії проти України став наочним прикладом нерішучості НАТО.

"Польща і окремі держави передавали нам озброєння, а Альянс не підтримував рішення щодо допомоги, доки росіяни не відійшли з півночі країни. І після того, як ми відстояли Київ, у блоці вирішили, що Україні потрібна військова допомога", - додав військовий експерт.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Польща готується до війни з Росією та Білоруссю. Міністр оборони Польщі повідомив, що планують зміцнити кордони з РФ та Білоруссю та провести комплексну підготовку державних механізмів та населення до ймовірної війни з Росією.

Генерал Віктор Ягун заявив, що НАТО "відріже" Калінінград, а РФ може піти на Сувалський коридор. Росія може спробувати організувати прорив до Сувалкського коридору, однак перспективи у росіян там дуже сумнівні, вважає експерт.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред