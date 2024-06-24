ЄС запровадив санкції проти російських артистів: хто у списку

Путіністи, які прославляють злочини Путіна, тепер у санкційних списках ЄС.

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Шаман і Охлобистін тепер у списках санкцій ЄС / Колаж Главред, фото Комерсант, Тасс

Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на російську агресію проти України.

Відповідне рішення було ухвалено 24 червня. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Даний пакет санкцій включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних і юридичних осіб, "відповідальних за дії, які підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України". Сюди ж потрапили і діячі культури, які підтримали військовий напад Росії на Україну.

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До списку увійшов медіаменеджер Арам Габрелянов, йому закидають підтримку дій, спрямованих проти України. Обмеження запроваджено проти представників російського шоу-бізнесу: співака Шамана (Ярослава Дронова), співачки Поліни Гагаріної, актора Івана Охлобистіна, актора і блогера В'ячеслава Манучарова, телеведучої і депутата Московської міської думи Марії Кисельової, гендиректора Інституту розвитку інтернету Олексія Гореславського.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на новини. "Важливо, що до 14-го пакету санкцій ЄС включили чимало пропагандистів. Група Макфола-Єрмака детально аналізувала і пропонувала їх нашим партнерам, тому що пропагандисти відповідальні за злочини Росії. Також туди потрапили деякі родичі політиків, самі політики, компанії та інші", - заявив він.

Хто такий Іван Охлобистін? Іван Охлобистін - скандально відомий актор кіно і телебачення. Крім того, він також священнослужитель РПЦ (з 2010 відсторонений від служби", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше відомий своїми шовіністично-великоімперськими поглядами актор, режисер і сценарист Іван Охлобистін засудив скандального співака-путініста Філіпа Кіркорова за його нещодавню "покаянну" поїздку на Донбас.

Раніше також скандальний актор-путиніст Іван Охлобистін, який нещодавно "спіймав кулю" на Донбасі, розповів, що його старший син Василь пішов воювати.

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