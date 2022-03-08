Росія залякує Європу закриттям газопроводу і нафтою за захмарною ціною

Нафта / Reuters

Росія заявила про плани закрити великий газопровід до Німеччини і попередила, що в такому випадку ціни на нафту будуть 300 доларів за барель.

Як повідомляє CNBC з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Олександра Новака, такий сценарій Москва може запустити, якщо Захід введе заборону на експорт енергоносіїв.

"Відмова від російської нафти призведе до катастрофічних наслідків для світового ринку... зростання цін буде непередбачуваним. Це буде 300 доларів за барель, якщо не більше", - заявив російський чиновник.

Новак також прокоментував рішення Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу Північний потік-2, заявивши про "симетричні заходи".

"Ми маємо повне право прийняти відповідне рішення і ввести ембарго на прокачування газу по газопроводу "Північний потік-1"... у цьому нас підштовхують європейські політики своїми заявами і звинуваченнями на адресу Росії", - додав він.

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В даний момент в США розглядають можливість введення заборони на експорт нафти і газу з Росії в якості покарання за вторгнення Росії в Україну.

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