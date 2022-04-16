Росія зібралася збивати супутники Starlink: "спеціальна операція" проти Маска виявилася фейком

Росія зібралася збивати супутники Starlink / скріншот, УНІАН

Росія начебто зібралася збивати супутники Starlink компанії SpaceX Ілона Маска.

Інформація була розміщена на клоні сайту "Єдиної Росії". Першоджерелом заяви є сайт er-duma .ru - фейковий сайт фракції "Єдиної Росії" у Держдумі, у той час, як цей сайт фракції має адресу er-gosduma .ru. На ньому такої заяви Медведєва немає.

"Дмитро Медведєв повідомив, що для забезпечення безпеки всіх підрозділів беруть участь у спеціальній військовій операції, верховним головнокомандувачем був відданий наказ про знищення угруповання супутників Starlink, що знаходиться над територією Російської Федерації, зони проведення спеціальної військової операції і Чорноморського басейну", - йшлося в повідомленні.

А ось командувача Чорноморським флотом ВМФ Росії на час розслідування причин втрати крейсера "Москва" відсторонили.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва Росіяни не змогли, розповів речник Морської охорони Держприкордонслужби. За його словами, шторм на морі не дозволив ні погасити пожежу на борту, ні провести евакуацію.

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