Росія вирішила дістати рідкісний літак М-55: у розвідці Британії пояснили ситуацію

Країна-окупант Росія вирішила розконсервувати висотний літак М-55 Геофізика. Вони можуть використовувати літак для розвідки. Рідкісний літак дістали через проблеми із виявленням цілей. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.
У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що Москва вирішила повернутися до використання рідкісного літака М-55 для посилення своїх можливостей у сфері розвідки.
"Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії розвідки над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - зазначено в повідомленні.відео дня
Також у британській розвідці підкреслили, що М-55 виконуватиме роботи у повітряному просторі РФ – у локаціях, які росіяни вважають безпечними.
Що відомо про плани Росії щодо застосування літака М-55
Раніше в Defence Express повідомили, що російські окупанти розконсервували і застосували у повітряному просторі рідкісний висотний літак М-55 Геофізика. Його помітили у Московській області.
Вказувалося, що під крилом М-55 спеціальний контейнер, який, швидше за все, містив апаратуру радіотехнічної розвідки. До цього такий контейнер фіксували під Су-34.
Відомо, що літак М-55 створювався ще за часів СРСР як висотний розвідник, призначений для нанесення ракетних ударів. У росіян має бути 5 таких літаків, вони були законсервовані для того, щоб проводити наукові місії.
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