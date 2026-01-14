РФ проводить диверсії в Європі: ЗМІ назвали небезпечну для України ціль Кремля

В Європі фіксують все більше випадків саботажу та інші диверсійні операції під керівництвом РФ.

У європейских країнах дедалі частіше фіксують випадки диверсій / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

Росія проводить диверсії в Європі

До посилення гібридної війни РФ залучає навіть українських біженців

Кремль хоче посіяти страх в Європі і відвернути суспільства від підтримки України

По всій Європі країна-агресорка Росія проводить недорогі диверсійні операції, щоб підірвати підтримку України західними партнерами. Про це пише видання The Times.

Росіяни вербують "одноразових" агентів через онлайн-месенджери та криптовалютні платежі. Нерідко жертвами вербування стають українські біженці, які зазнають фінансових труднощів і, ймовірно, не усвідомлюють, що працюють на Росію. Про це йдеться у звіті лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute.

Росія посилює гібридну війну проти Європи

Окупанти шукають слабкі місця в системах захисту цивільної інфраструктури і влаштовують підпали, напади на цивільну інфраструктуру, акти вандалізму та саботажу.

Таким чином Кремль хоче посіяти страх в західних суспільствах. І чим далі, тим завзятіше працює РФ. Адже у звіті вказано, що з 2023 по 2024 рік кількість таких інцидентів збільшилася втричі.

"Навіть невдалі або малоефективні теракти все одно досягають цілей Росії, створюючи страх, виснажуючи ресурси безпеки і перевіряючи пороги реагування", – зауважила співавторка звіту Кінга Редловська.

Кремль, ймовірно, стоїть за найгучнішою диверсією в Німеччині - думка експерта

Главред писав, що в Німеччині внаслідок диверсії десятки тисяч жителів Берліна на кілька днів залишилися без електроенергії. Відповідальність за це взяла на себе Vulkangruppe, яка оголосила себе анархічною організацією. Однак у Німеччині досить швидко звернули увагу на дивні моменти в тексті їхньої заяви.

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що найгучніша диверсія цього року в Німеччині - справа рук російської агентури. Можливо, в ній брали участь і якісь реальні ліві активісти, але вони діяли під контролем російської влади, яка ними керує і всіляко допомагає, в тому числі складає за них маніфести, що виправдовують диверсії і спрямовані на підрив стабільності в Німеччині.

Диверсії РФ в Європі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав про підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін у листопаді 2025 року, що став безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

У травні 2024 року ЗМІ писали, що розвідки США та союзників фіксували збільшення диверсій низького рівня в Європі, які є частиною кампанії Кремля, що має на меті підірвати міжнародну військову підтримку України.

Напередодні також чиновники в Європі повідомили, що російська військова розвідка значно наростила свою активність у країнах Європи та готує нові диверсії.

Інші новини:

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

