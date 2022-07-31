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Росія вибухнула реакцією на конфлікт Сербії та Косово: заговорили про "силовий сценарій"

31 липня 2022, 23:06

Москва виступила на боці Белграда та звинуватила Захід та Косово, мовляв, в "провокації".

Марія Захарова
Захарова заявила, що Захід, мовляв, зібрався "нейтралізувати" Сербію ситуацією з Косово / Reuters

Представниця МЗС РФ Марія Захарова вибухнула заявою про те, що загострення військового конфлікту між Сербією та Косово пов'язано з рішенням Приштини з 1 серпня не визнавати сербські документи. Вона звинуватила Захід та Косово в провокаціях і закликала до "дотримання прав сербів". Також вона звинуватила західний світ і косоварів у тому, що ситуація може "запустити силовий сценарій".

У своєму Telegram-акаунті вона написала, що серби, мовляв не мовчатимуть, коли йде "пряма атака на їхні свободи". Дипломатка звинуватила Захід у спробі "нейтралізувати" Сербію нібито руками косоварів.

читайте також"Станьте зрадниками і підіть на компроміс": президент Сербії звернувся до Зеленського та Путіна"Рішення "влади" у Приштині почати з 1 серпня застосування необґрунтованих дискримінаційних "правил" про примусову заміну особистих документів і реєстраційних номерів місцевих сербів - черговий крок до вигнання сербського населення з Косово, витіснення звідти косовосербських інститутів, що забезпечують захист прав сербських жителів від свавілля приштинських радикалів на чолі з "прем'єром" А.Курті. Лідери косоварів знають, що серби не залишаться байдужими, коли мова йде про пряму атаку на їхні свободи, і навмисно йдуть на загострення, щоб запустити силовий сценарій. Зрозуміло, на вістрі атаки знаходиться і Белград, який Захід хоче додатково "нейтралізувати" косовоалбанськими руками", - сказала Захарова.

Також вона, мовляв, закликала, Захід та Приштину нібито до "припинення провокацій".

"Закликаємо Пріштіну і США та ЄС, які за нею стоять, до припинення провокацій і дотримання прав сербів у Косово", - підкреслила Марія Захарова.

Загострення конфлікту Сербії та Косово

У неділю ввечері, 31 липня, стало відомо про перестрілку на кордоні Сербії та Косова. Сербські війська були приведені в стан бойової готовності. Повідомлялося також про стягування військ і авіації Белграда до косовського кордону і відправку спецназу Косова до кордону.

Президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Косово в нібито намірі напасти на північну частину Сербії. Він використовує войовничу риторику і каже, що якщо буде військове протистояння, Белград нібито здобуде перемогу.

За декілька годин до всіх цих подій відомий сербський політик Володимир Джуканович зробив заяву про те, що Сербії, можливо, нібито доведеться проводити "денацифікацію Балкан"

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новини Росії Сербія Косово МЗС Росії Марія Захарова
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