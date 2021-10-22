Гучний скандал: з Косово терміново висилають російських дипломатів

З Косово висилають російських дипломатів / facebook.com/Popullimevjosaosman

Президент Косово Вьоса Османі оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата за шкідливу діяльність - їх відразу визнали небажаними особами і наказали покинути країну, йдеться в Facebook Османі.

За її словами, на цьому тижні вона попросила заступника прем'єр-міністра, главу МЗС країни Доніка Гервалла-Шварца оголосити персонами нон грата двох співробітників офісу зв'язку Росії в Косово. Вона зазначила, що російські дипломати вели шкідливу діяльність, яка порушила національну безпеку і конституційний лад країни.

"Сьогодні МЗС видав постанову про визнання цих двох російських чиновників небажаними особами і одночасно повідомив правоохоронні органи і відповідні органи про його виконання", - додала Османі.

Президент підкреслила, що Косово прихильне боротьбі із згубним впливом Росії та її сателітів у регіоні, які прагнуть підірвати досягнення країни та її партнерів - США, НАТО та ЄС.

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Раньше Главред писав про те, що в НАТО вирішили вислати вісьмох співробітників місії РФ через ворожу діяльність - таким чином число росіян при штаб квартирі Альянсу скоротиться до 10 осіб.

За даними джерел агентства, НАТО вирішила вдвічі скоротити місію Росії при Альянсі у відповідь на підозри у ворожій діяльності, включаючи шпигунство і вбивства. Вісім російських дипломатів, яких вважають прихованими офіцерами розвідки, будуть вислані. Крім того, при Альянсі будуть скорочені дві посади ще двох росіян.