Сербія стягує війська та авіацію до Косова: на Балканах знову розгорається війна

Силовики у Косово перекрили кордон з Сербією / telegrafi.com

У неділю, 31 липня, відбулося загострення багаторічного замороженого конфлікту між Сербією та Косово, яке Белград історично вважає своєю територією. У соціальних мережах з'явилися повідомлення про перестрілки на кордоні сербської держави і частково визнаної республіки. Війська Сербії приведені до бойової готовності. До косовського кордону підтягують війська та авіацію. Президент Олександр Вучич звинуватив Пріштіну в намірі напасти на північну частину Сербії. Риторику використовує войовничу. Спецназ Косово вже відправився на кордон з Сербією. Москва відреагувала - звинуватила у всьому Приштину з Заходом і погрожує "силовим сценарієм".

"Денацифікація Балкан"

За декілька годин до початку протистояння депутат правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович вибухнув погрозою щодо, мовляв, можливого проведення Белградом "денацифікації Балкан". Представник пропрезидентської партії згадав і про хорватський рух усташів, який у роки Другої світової війни користувався підтримкою режимів Німеччини та Італії.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що йому, мовляв, постійно здається, що Сербія нібито буде змушена проводити "денацифікацію Балкан".

"Мені все здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - сказав Джуканович.

У відповідь на його пост з'явилася блискавична реакція користувачів мікроблогу. Джукановичу нагадали про те, що глава РФ Володимир Путін, щоб напасти на Україну, використовував у якості приводу якраз таки, нібито "денацифікацію".

Діяч спробував виправдатися.

"Що ж, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога", - сказав Джуканович.

Примітно, що в одному зі своїх повідомлень він також згадав і про усташів. Це хорватський рух, якій в роки Другої світової війни діяв за підтримки режимів Німеччини та Італії.

Що характерно, Україна ще у 2021 році застосувала санкції до Джукановича.

Що відбувається між Сербією та Косово

Ввечері, 31 липня, в соціальних мережах стали публікувати відео з повідомленнями про те, що на кордоні Сербії і частково визнаної республіки Косово почалися перестрілки.

На кордоні звучать сирени. Президент Сербії Вучич сказав, що якщо проти сербів будуть агресивні дії у Косово,"Сербія переможе".

Також він звинуватив армію Косово в намірі почати "операцію" проти сербів опівночі.

"Думаю, що ми ніколи не були в більш складній і важкій ситуації, ніж сьогодні. Чому я це сказав? Приштинський режим намагається, представляючи себе жертвою, використовувати настрої в світі", - сказав Вучич у своєму зверненні.

У соціальних мережах з'явилася інформація, що сербський президент Вучич готує звернення до нації, а Белград стягує війська і авіацію до кордону з Косово.

Раніше стало відомо, що з 1 серпня на території Косово більше не діятимуть документи, видані Сербією. З цієї причини керівник сербського МЗС сказав, що албанці готують "пекло" для сербів в регіоні.

У Міноборони Сербії кажуть, що її армія не переходила кордон з Косово.

У мережі фіксують сербську військову техніку на півночі Косово. Імовірно, в районі села Яриньє.

Нагадаємо, Сербія - союзник РФ. Косово йдуть до НАТО і Євросоюзу.

У Косово лунають сирени, дорогі перекриті

У Косівській-Митровиці запустили роботу сирен для мобілізації сербського населення. За декілька годин у муніципалітеті Зубін-Потік з'явився блокпост. Спорудили барикади на дорозі Пріштіна-Лісопавик, яка веде до прикордонного пункту Яринья. Рух вирішили заблокувати вантажними автомобілями. Інші дороги у регіонах також перекрили.

Росія звинуватила у всьому Захід і погрожує силовим сценарієм

Опубліковано заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової. Вона натякнула, що ситуація виникла, мовляв, через те, що Косово з 1 серпня не визнаватиме сербські документи. У всьому звинуватила косоварів.

"Рішення "влади" у Приштині почати з 1 серпня застосування необґрунтованих дискримінаційних "правил" про примусову заміну особистих документів і реєстраційних номерів місцевих сербів - черговий крок до вигнання сербського населення з Косова, витіснення звідти косовосербських інститутів, що забезпечують захист прав сербських жителів від свавілля приштинських радикалів на чолі з "прем'єром" А.Курті. Лідери косоварів знають, що серби не залишаться байдужими, коли мова йде про пряму атаку на їхні свободи, і навмисно йдуть на загострення, щоб запустити силовий сценарій. Зрозуміло, на вістрі атаки знаходиться і Белград, який Захід хоче додатково "нейтралізувати" косовоалбанськими руками", - сказала вона.

Також закликала Приштину і Захід, мовляв, "припинити провокації".

"Закликаємо Пріштіну і США та ЄС, які стоять за нею, до припинення провокацій і до дотримання прав сербів уКосово", - додала Захарова.