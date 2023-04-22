Росія не пропустила колону своїх поранених військових на лікування, частина з них померла - Генштаб

Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів.

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Втрати Росії, Володимир Путін / скріншот YouTube

Російські окупанти 17 квітня з тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області намагалися здійснити медичну евакуацію.

У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів.

"При спробі перетину державного кордону України на територію Російської Федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону і розгорнула її назад. Відомо, що під час вказаного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги", - говориться в повідомленні.

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Решту тяжкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезли до шпиталю, розгорнутого на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Втрати Росії в Україні

Під час лобових штурмів на Бахмутському напрямку країна-агресор Росія зазнає втрат, які є надзвичайно великими для сучасних військових умов.

Щодня ЗСУ ліквідовують більше сотні російських окупантів, а безнадійно поранені збільшують загальну кількість втрат, оскільки їх "лікують" російські медики, які не можуть повернути їх до бойової готовності. Про це розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Захисники України ліквідували під Бахмутом російського окупанта, найманця ПВК Вагнера Олега Чеченова.

31-річний громадянин РФ приїхав з-під Рязані, щоб померти. Окупанта поховали 12 квітня в селищі Павлівка. До того, як відправитися на війну проти України, загарбник дуже любив фотографуватися, зокрема робити напівоголені Селфі.

Екс-засуджені з РФ Азамат Улдаров і Олексій Савічев, яких завербували в ПВК Вагнер, розповіли, що ватажок бандформування Євген Пригожин особисто давав накази про масові вбивства мирних жителів, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, під час захоплення територій на сході України.

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