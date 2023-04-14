'Втрати просто колосальні': Череватий заявив, що невдовзі відбудеться повна ліквідація 'вагнерівців'

З кожним днем наближається кінець терористичного угруповання "Вагнер", підкреслив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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Череватий заявив, що невдовзі відбудеться повна ліквідація "вагнерівців"/ facebook. com sergij cerevatij, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Під час лобових штурмів на Бахмутському напрямку країна-агресорка Росія зазнає втрат, які є надзвичайно великими для сучасних воєнних умов. Щодня ЗСУ ліквідують більше сотні російських окупантів, а безнадійно поранені збільшують загальну кількість втрат, оскільки їх "лікують" російські медики, які не можуть повернути їх до бойової готовності. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу "Ми Україна".

За його словами, якщо йдеться про приватну військову компанію "Вагнер", то загибель її найманців надзвичайно висока, з кожним днем наближається кінець цього терористичного угруповання.

Як зазначив Череватий, РФ зазнає неймовірно великих втрат у боях за Бахмут, таких, що перевищують кількість втрат, зазнаних будь-якою сучасною армією в останні десятиліття військових конфліктів.

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"Втрати просто колосальні як для будь-якого сучасного війська. Можна сказати, тільки на Бахмутському напрямку щодоби або в районі сотні, або, як правило, понад сотню тільки вбитими щодоби. Рахунок іде на такі цифри. Поранених або стільки ж, або більше. А ми знаємо, який у них рівень тактичної медицини, так що з тих поранених багато потім ще доповнюють ці ряди (ліквідованих. – ред.)", - розповів він.

Речник Східного управління військ ЗСУ підкреслив, що ще гіршою є ситуація з найманими бійцями компанії "Вагнер: їх втрати постійно збільшуються, що може спричинити безславний кінець цього терористичного угруповання.

"Якщо говорити про угрупування "Вагнер", враховуючи, що у них зараз проблеми із поповненням з в'язниць, то якщо вони продовжать таку практику, думаю, що в середньостроковій перспективі можна буде говорити про кінець безславної історії цього терористичного угрупування", - зауважив Череватий.

Битва за Бахмут

Нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин скаржився, що в разі відходу вагнерівців від міста Бахмут Донецької області фронт посиплеться аж до російських кордонів. Він сказав, що відступ російських загарбників від Бахмута спричинить за собою "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії".

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

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