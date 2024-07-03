Росія гримнула дверима і покинула ОБСЄ: що це означає

Росіяни призупинили участь своєї делегації у ПА ОБСЄ, на цей період будь-які дії проти РФ будуть вважатись "юридично нікчемними".

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Росія припиняє участь у складі ОБСЄ / колаж: Главред фото: osce.org, Вікіпедія

Росія тимчасово припиняє діяльність своєї делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Відповідну заяву зробили у Держдумі 3 липня.

"Сенатори РФ та депутати Державної Думи вважають обґрунтованим та закономірним призупинити участь делегації РФ у ПА ОБСЄ, а також виплату внесків РФ до бюджету ПА ОБСЄ", - поінформували у заяві.

Також у цій заяві вказано, що будь-які дії, які будуть мати на меті нашкодити Російській Федерації чи інтересам країни не будуть всерйоз розглядатися росіянами і вважатимуть "юридично нікчемними".

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Фактично це означає, що росіяни більше не будуть брати участь у безпекових засіданнях і не будуть підтримувати резолюції та прийняті рішення ОБСЄ, щодо безпеки в Європі.

Представники російської делегації заявили, що з часом вони можуть повернутися для участі у засіданнях європейської безпекової організації, однак лише в тому випадку, якщо у Європі перестануть впроваджувати "русофобські та дискримінаційні підходи" щодо безпеки на континенті.

Нагадаємо, що в липні 2023 року ПА ОБСЄ визнала Росію країною-спонсором тероризму, довівши, що на державному рівні спонсорувалась діяльність ПВК "Вагнер". Після цього глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росія призупинть свою участь у Парламентській асамблеї.

ОБСЄ та її відносини з Росією і ставлення до війни в Україні

Нагадаємо, 30 червня Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу.

Також варто згадати, щоо під час засідань ОБСЄ росіяни часто відверто ганьбилися, покидали зал засідань, або ж їх взагалі не допускали до деяких заходів.

Ще раніше Польща заборонила в'їзд в країну главі Міністерства закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Це стосувалось участі в міністерському саміті ОБСЄ, яке пройшов у місті Лодзь 1-2 грудня 2022 року.

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