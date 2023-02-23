РФ зганьбили на парламентській асамблеї ОБСЄ: делегацію окупантів відправили за військовим кораблем

Стало відомо, що членів делегації РФ на сесії ПА ОБСЄ не допустили до покладання квітів до пам'ятника радянським військовим.

ОБСЄ / УНІАН, скрншот

23 лютого на парламентській асамблеї ОБСЄ у Відні голова комісії Сейму Латвії у закордонних справах Ріхард Колс послав російську делегацію слідом за "російським військовим кораблем".

Ріхард Колс запропонував припинити видавати візи в ЄС громадянам РФ.

Представник країни-агресора, в свою чергу, заявив, що присутній на Заході "по праву", і запропонував незгодним покинути зал "разом зі своїми українськими прапорами".

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У відповідь учасники заходу стали демонстративно йти.

Крім того, стало відомо, що членів делегації РФ на сесії ПА ОБСЄ не допустили до покладання квітів до пам'ятника радянським військовим.

Недопуск пояснили візовими обмеженнями, заявив російським пропагандистським ЗМІ посол РФ.

Україна байкотує засідання ОБСЄ

До річниці нападу Росії на Україну проходить засідання ОБСЄ. Однак представники України не будуть присутні, таке рішення було прийнято через участь російської делегації.

"Ми не будемо брати участь у заходах Парламентської Асамблеї, ніяких", – каже народний депутат від фракції Партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Кравчук вважає неправильним рішенням, що Австрія видала для росіян 61 візу, де серед парламентаріїв також присутні військові злочинці і пропагандисти, зокрема, Толстой, Слуцький та інші. Народний депутат повідомила, що в офіційних засіданнях українська делегація участі не братиме, проте організовує протест біля будинку засідання ОБСЄ.

Також українська делегація зустрінеться з членами ОБСЄ для обговорення реформування організації. Головна проблема, з якою стикається Парламентська асамблея ОБСЄ, це те, що одна країна може заблокувати будь-яке рішення наклавши вето, каже Євгенія Кравчук, чим і користується Російська Федерація.

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