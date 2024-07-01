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Помилки Путіна приведуть РФ до колапсу: названо дві умови завершення війни

Андрій Ганчук
1 липня 2024, 13:50
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У Росії неминуча поява "регіональних князьків", які захочуть провести переосмислення політики федерального центру, вважає дипломат Олександр Хара.
Путін, розпад Росії
Війна триватиме, доки росіяни можуть воювати, або до моменту початку розпаду РФ - Хара / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Розв'язана Росією війна проти України може завершитися за двох умов: відсутності в окупантів можливості продовжувати бойові дії та посилення автономії російських регіонів на тлі кризи в Кремлі. Про це заявив дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що доки Україна не вступить до НАТО, Росія не полишить імперських амбіцій і війна триватиме.

"Єдине, що зможе зупинити цю війну - це відсутність ресурсів у Росії продовжувати воювати і відцентрові процеси, пов'язані з кризою в Кремлі. А помилки, яких припустився Путін, призведуть до процесів, які закінчаться колапсом Російської Федерації", - вважає Хара.

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Також він додав, що регіональні політичні фігури будуть здатні переосмислити політику Кремля.

"Тобто війна закінчиться за двох умов: по-перше, за відсутності ресурсів у Росії, а, по-друге, за послаблення або зміни влади. Дуже важливо, хто в Росії при владі, наскільки ця влада міцна або слабка. Адже неминуче почнуть з'являтися регіональні князьки, які проявлятимуть добру волю і переосмислення. Цього, як на мене, можна очікувати", - наголосив Олександр Хара.

Коли закінчиться війна - прогнози:

Війна Росії проти України затягнеться, вважає боєць "Азова" Ніко. На думку військовослужбовця, українцям доведеться дуже довго воювати. У Росії широкі загарбницькі плани, які включають Польщу, Німеччину і Францію.

Тривалість війни в Україні залежить від інтенсивності військової допомоги з боку НАТО, вважає генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг. Він переконаний, що шлях до миру - надання озброєнь Києву.

Війна в Україні завершиться, коли Путін зрозуміє, що він не може перемогти й утримати захоплені території, припустив колишній командувач військами США в Європі, генерал Веслі Кларк. На думку Кларка, війна має закінчитися в інтересах Києва.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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Володимир Путін Олександр Хара війна Росії та України розпад Росії
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