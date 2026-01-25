Росія готує нові 'катастрофічні кроки': Максакова розкрила сенс погроз Кремля

Максакова жорстко розкритикувала історичні, культурні та соціальні основи Росії, заявивши про її глибоку цивілізаційну відсталість і неминучість краху.

https://glavred.net/world/rossiya-gotovit-novye-katastroficheskie-shagi-maksakova-raskryla-smysl-ugroz-kremlya-10735235.html Посилання скопійоване

Максакова розкрила справжній сенс погроз Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Росія відстає від Європи на сотні років

Нові погрози Кремля свідчать про агонію

Режим в Росії розсипеться, як картковий будиночок

Чергові апокаліптичні заяви з російського боку дедалі більше схожі не на риторику сили, а на симптоми страху й агонії. Слова ідеолога путінського режиму Дугіна про "катастрофічні кроки" лише підкреслюють глибину внутрішньої кризи, в якій опинилася Росія. Про це в чаті на Главреді розповіла оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова.

"Там така зашореність: вони вигадали якусь конструкцію і звеличили свій скромний внесок, який зробили у світову культуру і цивілізацію. Вона порівнянна з російською економікою – сировинною. Така ж і культура. У той час як в Європі в католицьких соборах Гендель писав розкішні меси, які виконуються донині і є визнаними шедеврами, в Росії забороняли музичні інструменти, замість цього ходили скоморохи з гармошками, але і їх відловлювали попи, тому що це все було "бісівським заняттям". Росія в усіх напрямках відстає на 200-300 років", - вказала вона. відео дня

Максакова вважає, що ситуація в Росії від самого початку має катастрофічний характер. За її словами, агресивний настрій і внутрішня озлобленість підштовхують до бажання втягнути у власну прірву якомога більше людей. Вона звертає увагу на високий рівень суїцидальних настроїв, що, на її думку, легко простежується навіть у російській літературі з її загальною депресивністю. Поєднання заздрості, підлості та зневажливого ставлення до життя породжує прагнення завдати максимальної шкоди й поширити якомога більше страждань. Усвідомлення власних убогих або відсутніх перспектив вона називає проявом агонії.

"У Росії все побудовано на брехні. Цемент цієї конструкції з натурального лайна і палиць – страх і брехня. Ці два компоненти склеюють абсолютно розрізнені, нічим не об'єднані народи, що знаходяться в цій в'язниці. Народи РФ не пов'язує нічого, крім страху і брехні, тому все це може і повинно розвалитися, причому в будь-яку хвилину. Все розсиплеться як картковий будиночок.Так, наприклад, Ічкерія зробила все необхідне, щоб з іншими республіками вийти зі складу РФ, і на сьогоднішній день вона просто окупована проти волі чеченського народу", - додала екс-депутат Держдуми РФ.

Дивіться відео, в якому Марія Максакова розповіла про шанс на завершення війни, Кабаєву, дітей Путіна, бункери та справжню пристрасть російського диктатора:

Водночас Максакова підкреслює, що існує й інший чинник — велика кількість регіонів і спільнот, які почувалися б значно краще без тиску з боку Москви, що виснажує їхні ресурси. До цього додається сукупність проблем, які накопичуються роками, зокрема глибокий занепад житлово-комунального господарства. Зношена інфраструктура, прострочені терміни експлуатації ліфтів і споруд, аварії з каналізаціями та проривами гарячої води створюють комплекс умов, які можуть призвести до швидкого й раптового системного краху.

"Однак ми знову обговорюємо фактори, які мало залежать від нас. Хотілося б, щоб ми додавали в цей "бульйон" інгредієнти, які робили б його ще більш токсичним для путінського режиму", - резюмує вона.

Марія Максакова / Інфографіка: Главред

Що може стати стоп-фактором для Росії - думка експерта

Як писав Главред, економіка Росії дедалі більше наближається до межі своїх можливостей через війну проти України, а вирішальним чинником, який може зупинити цей процес, здатен стати сценарій розпаду країни за зразком СРСР. Таку оцінку озвучив економіст Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків і колишній член ради НБУ.

За його словами, для Кремля найсерйознішою загрозою є саме зростання ризиків дезінтеграції держави, що може повторити долю Радянського Союзу.

"Їхні економіки мають багато спільного, але на відміну від радянських часів, зараз РФ веде масштабну війну, яка висмоктує фінансові, матеріальні та трудові ресурси значно швидше, ніж війна в Афганістані", — пояснив Шапран.

Економічні проблеми Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на четвертий рік повномасштабного вторгнення до України економіка країни-агресорки Росії опинилася в настільки важкому стані, що Кремль змушений шукати будь-які можливості для наповнення бюджету. Про це свідчить рекордна конфіскація активів на трильйони рублів, однак, за даними Bloomberg, реалізувати їх і спрямувати кошти на фінансування війни Москва не може. Показовим прикладом стала невдала спроба продати на аукціоні московський аеропорт Домодєдово.

У західних країнах дедалі частіше звучать заяви про поступове наближення завершення російсько-української війни. Серед ключових чинників називають зростання тиску на Росію з боку США. За умови збереження цієї тенденції та відсутності покращення економічної ситуації Кремлю, ймовірно, доведеться ухвалювати непрості рішення щодо України, зазначив політтехнолог Аббас Галлямов.

Водночас секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова наголосила, що так звані "успіхи" Володимира Путіна за час повномасштабної війни фактично відсутні. За її словами, економічні, політичні та репутаційні втрати Росії є величезними і не співмірні з будь-якими досягненнями.

Інші новини:

Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред