РФ хвилюється через безсилля своєї ППО перехоплювати безпілотники – розвідка Британії

Декілька безпілотників атакували російську авіабазу у Брянській області.

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Росію атакують безпілотниками / колаж Главред: фото: Telegram-канал Baza, скріншот: Youtube

Керівництво країни-окупанта Росії все більше хвилюється через те, що їхня система протиповітряної оборони нездатна перехоплювати безпілотники, які атакують об'єкти на території країни.

Є інформація, що 3 травня кілька безпілотників атакували російську авіабазу Сєща у Брянській області, що за 150 кілометрів від кордону з Україною, повідомили у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Внаслідок цієї атаки ймовірно пошкоджений один важкий транспортний літак Ан-124 військово-транспортної авіації РФ, йдеться у повідомленні.

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Сєща - центр базування військово-транспортної авіації на заході Росії і відіграла важливу роль у забезпеченні російського вторгнення в Україну. Крім того, РФ використовує цю авіабазу для запуску іранських безпілотників в напрямку Києва.

"Військово-транспортна авіація є добре забезпеченим підрозділом ВПС Росії, необхідним для транспортування через величезну територію країни. Російські лідери будуть стурбовані тим, що російська система ППО продовжує компрометувати себе, що ставить під загрозу ключові стратегічні об'єкти, такі як бази ВТА", – зазначається у зведенні.

Дивіться відео про причини рекордної катастрофи авіації у Брянську:

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