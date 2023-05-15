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РФ хвилюється через безсилля своєї ППО перехоплювати безпілотники – розвідка Британії

Юлія Куришко
15 травня 2023, 11:44 оновлено 15 травня, 11:51
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Декілька безпілотників атакували російську авіабазу у Брянській області.
РФ хвилюється через безсилля своєї ППО перехоплювати безпілотники – розвідка Британії
Росію атакують безпілотниками / колаж Главред: фото: Telegram-канал Baza, скріншот: Youtube

Керівництво країни-окупанта Росії все більше хвилюється через те, що їхня система протиповітряної оборони нездатна перехоплювати безпілотники, які атакують об'єкти на території країни.

Є інформація, що 3 травня кілька безпілотників атакували російську авіабазу Сєща у Брянській області, що за 150 кілометрів від кордону з Україною, повідомили у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Внаслідок цієї атаки ймовірно пошкоджений один важкий транспортний літак Ан-124 військово-транспортної авіації РФ, йдеться у повідомленні.

відео дня

Сєща - центр базування військово-транспортної авіації на заході Росії і відіграла важливу роль у забезпеченні російського вторгнення в Україну. Крім того, РФ використовує цю авіабазу для запуску іранських безпілотників в напрямку Києва.

"Військово-транспортна авіація є добре забезпеченим підрозділом ВПС Росії, необхідним для транспортування через величезну територію країни. Російські лідери будуть стурбовані тим, що російська система ППО продовжує компрометувати себе, що ставить під загрозу ключові стратегічні об'єкти, такі як бази ВТА", – зазначається у зведенні.

Дивіться відео про причини рекордної катастрофи авіації у Брянську:

"Бавовна" у Росії

Нагадаємо, що у ЗСУ заявили, що РФ у Брянській області втратила і третій вертоліт. Окупанти Росії в Брянській області втратили цілих 5 повітряних суден, версій інцидентів дуже багато

У РФ горів завод, який виробляє артилерію для армії окупантів. У російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи.

На Бєлгородщині поскаржились на "бавовну", а в області гриміли вибухи. В результаті руйнування зафіксовані в 9 житлових будинках.

На Кубані двічі був атакований Ільський нафтопереробний завод. За попередніми даними, завод був атакований українським безпілотником.

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