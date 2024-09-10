РФ вкрала ідею українського 'Корсара' і створює 'легку' ракету для свого ПТРК - ЗМІ

Росія розробляє нову ракету для протитанкового комплексу "Корнет", яка отримала індекс 9М134. Ця ракета розробляється Тульським конструкторським бюро приладів і схожа на український ПТРК "Корсар", пише Defence Express.
Згідно з повідомленням Defence Express, нова російська ракета має значно меншу вагу порівняно зі штатною 9М133. Нова ракета призначена для ураження середньоброньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки і обладнана тандемною бойовою частиною для подолання динамічного захисту. Вона має систему наведення "лазерна стежка", як і попередня версія.
Defence Express зазначає, що російська розробка нагадує українську ракету до ПТРК "Корсар". Український "Корсар" призначений для ураження менш броньованих, на відміну від "Стугни".
Ракета РК-2С до "Стугни" має калібр 130 мм і важить 30 кг разом з пусковим контейнером і пробиває не менше 800 мм за динамічним захистом. В свою чергу, ракета РК-3К до "Корсара" вдвічі легша, але пробиває до 550 мм броні за динамічним захистом.
"У РФ з легкою 9М134 пішли далі та розвинули українську ідею. Зокрема для цієї нової ракети задекларована вага 6,2 кг разом із контейнером, а калібр зменшено до 82-мм. Бронепробиття ж становить 250 мм за динамічним захистом", - йдеться у матеріалі.
Як стверджують експерти, цих характеристик достатньо для ураження БМП, БТР та MRAP, але недостатньо для танків у лобовій проєкції. Нова російська ракета не є окремою системою, а доповнює вже існуючий "Корнет".
Що відомо про Defenсe Express
Defenсe Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.
Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.
Українські розробки - ракета-дрон "Паляниця"
Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше використала новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця" проти російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що "Паляниця" стала новим методом відплати агресору.
За даними Defence Express, цю зброю могли використовувати і раніше під час ударів по ворожих об’єктах на окупованих територіях. Журналісти УП стверджують, що Україна застосувала ракету-дрон "Паляниця" нібито по цілях окупантів у Криму в серпні 2024 року.
За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова одна українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів.
Як повідомляв Главред, ракета-дрон "Паляниця" є відповіддю на зволікання деяких партнерів із важливими рішеннями заявив Зеленський. Він підкреслив, що нові українські розробки, зокрема "Паляниця", можуть змінити хід війни.
Читайте також:
- Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози
- МЗС викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання ракет РФ
- Іран передав Росії ракети до 120 км - США готують "кроки": про що говорив Блінкен
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред