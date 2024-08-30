РФ стягує більше військ на Курщину: в ISW розкрили план Кремля

Росія створює "загони добровольців", щоб відправити їх в Курську область, а також перекидає російських найманців із Буркіна-Фасо.

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РФ стягує більше військ на Курщину/ колаж: Главред, фото: flickr, росЗМІ

Російська влада створює нові "добровольчі загони" територіальної оборони, щоб відповісти на наступ українських військових в Курській області. У країні-агресорці Росії вирішили набрати близько 1600 новобранців, підписавши з ними контракти на 6 місяців. При цьому в РФ обіцяють навчити цих новобранців воювати поряд із регулярними військами.

На це звернули увагу в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики ISW зазначають, що такі дії лише підкреслили небажання російського диктатора Володимира Путіна серйозніше протистояти операції ЗСУ за допомогою мобілізації або масштабних передислокацій військ із фронту. У першому випадку диктатор РФ побоюється, що після оголошення мобілізації в Росії спалахне громадське невдоволення, у другому випадку – боїться можливих збоїв у наступальних операціях російських окупантів на сході України.

Аналітики зазначили, що виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов публічно оголосив 29 серпня про створення так званого добровольчого загону "БАРС-Курськ" (БАРС – бойовий резерв російської армії – ред.). За його словами, завданням цього загону буде "гарантувати безпеку" в регіоні під час наступальної операції українських військових і проведення переселення прикордонних міст і сіл області.

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Спікер українського оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев раніше зазначав, що влада країни-агресорки Росії також формує аналогічні загони для захисту сусідніх регіонів – "БАРС-Брянськ" та "БАРС-Бєлгород". Згідно з його інформацією, всі три формування підтримуватимуть Північне угруповання російських військ і загалом складатимуться з 4921 "добровольця".

"Путін, як і раніше, вкрай не схильний до мобілізації і, найімовірніше, продовжить покладатися на новобранців на Курщині доти, доки російські наступальні операції не досягнуть своєї кульмінації на сході України. У цей момент він може розглянути можливість перекидання більш боєздатних російських сил із цих напрямків, щоб відтіснити українські підрозділи за кордон", – припустили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

РФ повертає своїх найманців із Буркіна-Фасо до Курщини

У французькому виданні Le Monde повідомили, що найманці з російської бригади під назвою "Ведмеді" залишають Буркіна-Фасо (країна в Західній Африці). РФ їх повертає, щоб перекинути в Курську область для відбиття наступу українських військ.

Згідно з даними видання, йдеться про групу чисельністю близько ста осіб. Вони з травня перебували у столиці африканської держави Уагадугу, щоб забезпечувати захист голові хунти капітану Ібрагіму Траоре.

Le Monde зазначає, що причиною від'їзду російських найманців з Африки є їх переведення під Курськ для оборони області від наступу ЗСУ.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше в ОП натякнули на продовження Курської операції. Операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні, наголосив Михайло Подоляк.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначав, що ворог боїться заходу українських ДРГ на Курську АЕС. Окупанти видали розпорядження про обмеження в'їзду в населений пункт, де розташована станція, не просто так, каже експерт.

У DeepState повідомили, що війська РФ вибили ЗСУ із села Кореневе на Курщині. 20 серпня українські війська захопили село Кореневе в Курській області, почалися бої за однойменний райцентр і залізничну станцію.

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