РФ стягує більше військ на Курщину: в ISW розкрили план Кремля

Російська влада створює нові "добровольчі загони" територіальної оборони, щоб відповісти на наступ українських військових в Курській області. У країні-агресорці Росії вирішили набрати близько 1600 новобранців, підписавши з ними контракти на 6 місяців. При цьому в РФ обіцяють навчити цих новобранців воювати поряд із регулярними військами.

На це звернули увагу в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики ISW зазначають, що такі дії лише підкреслили небажання російського диктатора Володимира Путіна серйозніше протистояти операції ЗСУ за допомогою мобілізації або масштабних передислокацій військ із фронту. У першому випадку диктатор РФ побоюється, що після оголошення мобілізації в Росії спалахне громадське невдоволення, у другому випадку – боїться можливих збоїв у наступальних операціях російських окупантів на сході України.

Аналітики зазначили, що виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов публічно оголосив 29 серпня про створення так званого добровольчого загону "БАРС-Курськ" (БАРС – бойовий резерв російської армії – ред.). За його словами, завданням цього загону буде "гарантувати безпеку" в регіоні під час наступальної операції українських військових і проведення переселення прикордонних міст і сіл області.

Спікер українського оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев раніше зазначав, що влада країни-агресорки Росії також формує аналогічні загони для захисту сусідніх регіонів – "БАРС-Брянськ" та "БАРС-Бєлгород". Згідно з його інформацією, всі три формування підтримуватимуть Північне угруповання російських військ і загалом складатимуться з 4921 "добровольця".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.