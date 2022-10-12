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РФ розпадеться або її контролюватиме Захід: дипломат пояснив, що в Росії є 2 варіанти майбутнього

12 жовтня 2022, 13:37

Чи буде в Росії "парад суверенітетів" залежатиме від політичного рішення Заходу.

Владимир Огрызко, распад России
Дипломат пояснив, що в Росії є 2 варіанти майбутнього/ ua.depositphotos.com, Главред

У країни-агресорки Росії після розв’язання широкомасштабної війни проти України залишилося тільки два варіанти майбутнього. І обидва вони уже залежать від політичного рішення Заходу.

Якщо Захід зважиться на серйозний крок, то він навіть може підштовхнути РФ до розпаду. Про це розповів дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

За його словами, перший варіант передбачає розпад Росії, якщо на те буде політична воля західних держав.

"Це залежить від того, яке політичне рішення буде ухвалено на Заході відносно майбутнього Росії. Якщо рішення буде про те, щоб дезінтегрувати Росію під певним контролем і довести це до "параду суверенітетів", це відбудеться", – зазначає Огризко.

Другий варіант передбачає, що Росія залишиться цілісною, проте потрапить під контроль Заходу.

"Якщо гору візьме угодовницька позиція, що, мовляв, давайте ще раз спробуємо створити в Росії демократію, тоді вона залишиться цілісною, але дуже контрольованою з боку Заходу. Це відкладене рішення, воно не є принциповим і правильним, але такою є, на превеликий жаль, позиція Заходу, який не хоче робити різких рухів", – пояснив дипломат.

На його думку, може зіграти саме другий варіант. При цьому Росія буде дуже ослаблена і не зможе робити таких кроків, на які вона йде зараз. Тому їй доведеться дослухатися до порад "вашингтонського обкому", зазначає Огризко.

"Вона дещо зміниться, але її імперська сутність та сутність того народонасєлєнія, яке там зараз перебуває, залишиться такою самою", – додав дипломат.Раніше повідомлялося, що провальна війна РФ в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Путіна в Кремлі. Втім, все залежатиме від ходу війни. Про це пише Politico з посиланням на Михайла Касьянова – прем'єр-міністра РФ у 2000-2004 роках – і описує два сценарії для Путіна.

Також раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що російський диктатор Володимир Путін відчайдушно шукає вихід з війни. Майже щодня з вуст російських високопоставлених чиновників звучить слово "переговори".

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