РФ провокує Лукашенка: в ЦПД пояснили, чому російських дрон залетів в Білорусь

3 жовтня три дрони країни-агресора Росії залетіли на територію Білорусі. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що мешканці одного з білоруських міст почули, як вибухнув дрон.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram прокоментував цей інцидент та пояснив, для чого РФ могла запустити дрони по нібито дружній країні.
"Російський дрон цього ранку вибухнув неподалік Мозиря, в Калинковичах", - стверджує він.відео дня
За словами Коваленка, такими діями росіяни намагаються здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити в атаці Україну та вимагати у самопроголошеного президента Лукашенка дій у відповідь.
Хто такий Андрій Коваленко?
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Заліт російських дронів на територію Білорусі
Нагадаємо, що 3 жовтня близько 12:55 три російські "Шахеди" залетіли з Чернігівської області України в напрямку Гомельської області Білорусі. В цей час у небі перебував вертоліт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Згодом стало відомо, що у Калинковичах, які знаходяться на території Білорусі, вибухнув "Шахед". За декілька хвилин до цього повідомлялось про захід "Шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, проходячи на схід від Наровлі.
Після цього самопроголошений президент Олександр Лукашенко пов'язав інцидент із заходом російських дронів на територію Білорусі з роботою РЕБ. Лукашенко стверджує, що буцімто одночасно з вертольотом, на борту якого він перебував, у небі помітили два безпілотники.
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