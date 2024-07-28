У росіян скажені втрати: Сили оборони потужно влупили по полігону на Луганщині

Сили оборони України майстерно атакували полігон російських окупантів на Луганщині. Там вдалося ліквідувати купу росіян. Про це повідомляє російський Телеграм-канал "Досьє шпіона".
Як зазначається, там розміщувались російські окупанти з 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії Збройних сил РФ (в/ч 22316 у Єкатеринбурзі).
"Військовослужбовці проводили шикування перед відправкою на підкріплення передових позицій 228 мсп у район н.п. Камінь. Удар завдано із застосуванням балістичних ракет типу "ATACMS", - йдеться у повідомленні.відео дня
За даними видання, у РФ 19 загиблих окупантів та 71 - поранений.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, що РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій. Росія чотири рази атакувала оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Майор ЗСУ заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, усі спроби наступу на Харківщину з двох сторін поки в окупантів невдалі.
Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили, що ворог просунувся на 4 напрямках на Донеччині. Армія РФ змогла просунутись в районі чотирьох населених пунктів на Донеччині. Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.
ЗСУ вийшли з двох населених пунктів, адже позиції було утримати неможливо. Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
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