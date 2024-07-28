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У росіян скажені втрати: Сили оборони потужно влупили по полігону на Луганщині

Ангеліна Підвисоцька
28 липня 2024, 21:50
332
Втрати російських окупантів складають понад 70 осіб лише пораненими.
ВСУ
Сили оборони атакували полігон росіян / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України майстерно атакували полігон російських окупантів на Луганщині. Там вдалося ліквідувати купу росіян. Про це повідомляє російський Телеграм-канал "Досьє шпіона".

Як зазначається, там розміщувались російські окупанти з 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії Збройних сил РФ (в/ч 22316 у Єкатеринбурзі).

"Військовослужбовці проводили шикування перед відправкою на підкріплення передових позицій 228 мсп у район н.п. Камінь. Удар завдано із застосуванням балістичних ракет типу "ATACMS", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За даними видання, у РФ 19 загиблих окупантів та 71 - поранений.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій. Росія чотири рази атакувала оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Майор ЗСУ заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, усі спроби наступу на Харківщину з двох сторін поки в окупантів невдалі.

Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили, що ворог просунувся на 4 напрямках на Донеччині. Армія РФ змогла просунутись в районі чотирьох населених пунктів на Донеччині. Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.

ЗСУ вийшли з двох населених пунктів, адже позиції було утримати неможливо. Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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