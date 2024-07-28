Війна закінчиться і перед Україною постануть нові складні задачі - Буданов

Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що ці задачі будуть не менш складними та не менш важливими.

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Після закінчення війни перед Україною будуть нові виклики / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Головне управління розвідки

В Україні закінчиться війна, але після цього з'являться не менш важливі і не менш складні задачі. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Ці задачі з'являться на тлі бажанні нації йти "непроторенним шляхом". Байден також нагадав слова американського бойового генерала Джоржа Паттона: "Не зупиняйся. Хтось має бути першим, чому б не ти?".

"Доля обрала нас - нам з вами випало жити та вчитися в надзвичайний час. Саме зараз і саме тут, в Україні за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом. Нове покоління української нації мусить допомогти світу знайти відповіді на ці питання", - зазначив Буданов.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій. Росія чотири рази атакувала оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Майор ЗСУ заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, усі спроби наступу на Харківщину з двох сторін поки в окупантів невдалі.

Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили, що ворог просунувся на 4 напрямках на Донеччині. Армія РФ змогла просунутись в районі чотирьох населених пунктів на Донеччині. Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.

ЗСУ вийшли з двох населених пунктів, адже позиції було утримати неможливо. Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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