РФ платить готівкою: кілерам пілота Кузьмінова оплатили гонорар у Відні — WSJ

Російські шпигуни у Відні можуть бути причетні до відстеження поставок західної зброї в Україну.

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Пілота Максима Кузьмінова вбили в Іспанії / Колаж: Главред, фото: скріншот

Столиця Австрії Відень стала базою для російських таємних операцій, зокрема фінансування та логістичної підтримки вбивств, диверсій і вербування по всій Європі, а також промислового шпигунства та операцій впливу.

Як пише The Wall Street Journal, російські шпигуни у Відні можуть бути причетні до відстеження поставок західної зброї в Україну з Польщі та операції з убивства російського військового пілота Максима Кузьмінова, який після переходу на бік України жив в Іспанії.

Зазначається, що за словами співробітників західних служб безпеки, кілери, які п'ять разів вистрілили в пілота, а потім переїхали його машиною, отримали оплату готівкою, наданою російськими держслужбовцями у Відні.

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При цьому дипломати на території Австрії переправляють гроші Європою, часто використовуючи дипломатичну пошту, яку поліція не може перевірити. Зазначається, що російські шпигуни в Австрії могли навіть атакувати співробітників посольства США у Відні - 2021 року 20 осіб відчули симптоми загадкового "гаванського синдрому".

Не відкидають, що шпигуни РФ також могли впровадитися в австрійську розвідку - раніше 2024 року високопоставленого співробітника розвідки країни Егісто Отта заарештували, зокрема, за обвинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

За деякими даними, з подачі нового глави австрійської розвідки Омара Гаяві-Пірхнера, за останні два роки було вислано 11 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів. Він також зажадав висилки понад 10 інших російських дипломатів, але уряд поки що не відреагував.

Хто такий Максим Кузьмінов? Максим Кузьмінов – російський пілот, який брав участь в українській спецоперації "Синиця". У серпні 2023 року перегнав із Росії в Україну вертоліт Мі-8. Інші два члени екіпажу відмовилися здаватися в полон і були ліквідовані українською стороною під час посадки транспорту. Кузьмінова вбили російські спецслужби в Іспанії в лютому 2024 року.

Убивство пілота Максима Кузьмінова - останні новини за темою

У серпні 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов перегнав гелікоптер Мі-8 на територію України, інші члени екіпажу під час опору були ліквідовані українською стороною.

Сам Кузьмінов стверджував, що співпрацювати з українськими спецслужбами його змусила російсько-українська війна, яку він, як стверджував, не підтримував.

Натомість Мі-8 льотчику видали нові документи і грошову винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

Кузьмінова вбили в Іспанії в лютому 2024 року. За даними ЗМІ, росіянина застрелили, а потім переїхали власним авто в Іспанії.

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