Застрелили і переїхали автомобілем: стали відомі деталі вбивства льотчика РФ Кузьмінова

Підозрювані довго стежили за пілотом РФ, який перейшов на бік України – вони вивчали його розпорядок дня і отримали доступ до камер у гаражі, де той паркувався.

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Стали відомі деталі вбивства льотчика РФ Кузьмінова/ колаж: Главред, флото: скрін

Російського пілота Максима Кузьмінова, який минулого року втік з країни-агресорки Росії до України і переправив сюди військовий гелікоптер Мі-8, застрелили і переїхали власним авто в Іспанії.

Деталі загибелі російського льотчика, який перейшов на бік України, розповіли видання El País та El Español, а також агентство Europa Press.

У виданнях зазначають, що тіло чоловіка, у якого був український паспорт, знайшли 13 лютого в Аліканте. Тіло лежало на пандусі комунального гаража.

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Зазначається, що чоловіка застрелили і переїхали його ж автомобілем. Місцева поліція офіційно не називає імені загиблого, проте джерела газети El País стверджують, що це саме Максим Кузьмінов.

У той же час у виданні Europa Press припускають, що українські документи загиблого чоловіка можуть бути підробленими. Правоохоронці розпочали додаткову перевірку.

Газета El Español із посиланням на свої джерела, які беруть участь у слідстві, повідомляє, що вже відомо про кількох підозрюваних, але точна їхня кількість не називається. Також у виданні розповіли, що підозрювані довго стежили за Кузьміновим – вони вивчали його розпорядок дня і отримали доступ до камер у гаражі, де той паркував свій автомобіль.

Вбивство російського льотчика Кузьмінова

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов розповів, що на території України приземлився російський вертоліт Мі-8. Ворожий борт перегнав російський пілот Максим Кузьмінов, який контактував з українською розвідкою упродовж шести місяців, щоб втекти з Росії разом із вертольотом. Спецоперація "Синиця" відбулася 9 серпня 2023 року. Льотчику обіцяли нові документи та грошову винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

У лютому 2024 року стало відомо, що в Іспанії вбили російського льотчика, який перейшов на бік України. У ГУР підтвердили смерть російського пілота Кузьмінова, який викрав Мі-8 для України. Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що в містечку Ла-Вільяхойоса в Аліканте знайдено загиблим 33-річного українця. Цивільна гвардія почала розслідування вбивства.

Проте військовий експерт Михайло Жирохов розповів про несподівану версію "загибелі" льотчика РФ. Він зазначив, що інформація про вбивство Кузьмінова в Іспанії може бути спеціальною операцією з його прикриття.

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