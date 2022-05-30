Артилерія та ракети на кордоні Сумщини: РФ перекидає нові війська та техніку

РФ перекидає нові сили на кордон з Україною / Reuters

На кордон Сумської області відправлені додаткові війська і озброєння, заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його даними, в Курську область, на кордон з Україною, перекидають артилерію і ракетні установки, повідомляє Медуза.

Глава російського регіону уточнив, що в Курську область "вже прибуло і прибуває велика кількість особового складу міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок".

"Все направлено на те, щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, забезпечити безпеку життя і здоров'я", - додав Старовойт.

Раніше повідомлялося, що на території Курської області сталося обвалення залізничного моста. Як розповів губернатор межує з Україною російського регіону Роман Старовойт, обвалення конструкцій залізничного моста на 67-му кілометрі залізничного сполучення Суджа-Сосновий Бір сталося об 11:20 за місцевим часом.

Нагадаємо, у прикордонному з Україною російському Бєлгороді освітні установи міста виявилися заміновані: на місце виїжджали спецслужби, щоб перевірити будівлі.

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