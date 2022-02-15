Україна просить ОБСЄ скликати термінові консультації ТКГ: у чому причина

Україна просить ОБСЄ скликати термінові консультації ТКГ / "РИА Новости Украина"

Україна просить ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через можливе визнання Росією так званих "ЛДНР".

"У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ", - йдеться в повідомленні пресслужби української делегації в ТКГ.

Українська делегація хоче отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків на базі рішення законодавчого органу Росії.

Визнання "ЛДНР"

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розглядає два варіанти щодо подальших переговорів щодо Донбасу. Йдеться про участь у процесі США і діалозі з російським главою держави Володимиром Путіним. Прямі переговори президентів підтримують і на Заході.

Також в ЄС висловили побоювання, що окупований Донбас приєднається до РФ. Регіони, які контролюються російськими бойовиками" ДНР "і" ЛНР", стають все ближче до Росії. Тому існує ризик поступового практичного приєднання захоплених районів до Російської держави.

Читайте також: