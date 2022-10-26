"Звинувачує інших у тому, що хоче зробити сама": Столтенберг жорстко відповів РФ щодо "брудної бомби"

"РФ звинувачує інших у тому, що збирається робити сама" – генсек НАТО про "брудну бомбу"/ Reuters, Telegram

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав абсурдними заяви Росії про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу" на власній території.

Він наголосив, що такі заяви країна-агресорка РФ використовує як привід для ескалації війни. Про це Столтенберг наголосив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколае Чуке.

"Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної "брудної зброї". Це – абсурд. Союзники відкидають ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни", – заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що Росія часто звинувачує інших у тому, що збирається робити сама.

Також Столтенберг додав, що союзники не зменшать допомогу Україні після таких заяв РФ.

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Фейк Росії про "брудну бомбу" в Україні

Нагадаємо, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував главам Міноборони Великобританії, США, Франції і Туреччини і розповів про придуманий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Пізніше Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу". Він зазначив, що українським військовим вдалося зірвати спецоперацію РФ щодо поширення фейку про застосування Україною такої зброї.

Раніше Мусієнко наголосив, що якщо російський диктатор Володимир Путін застосує "брудну бомбу" проти України, це потягне за собою відповідь Північноатлантичного альянсу. НАТО у відповідь може вдарити по російських військових об’єктах.

Також Мусієнко зазначав, що Росія може застосувати "брудну бомбу" для удару по Україні. Це може статися в Херсоні. Російські окупанти можуть закласти бомбу з детонатором і підірвати її після свого відходу із зони ураження. Але Каховську ГЕС окупанти поки не будуть підривати.

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