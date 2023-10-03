РФ може бити новими дронами-камікадзе: українців попередили про небезпеку

Поки рано стверджувати, що Росія точно отримає нову іранську розробку, вважає Іван Киричевський.

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Іван Киричевський оцінив нові іранські дрони / Колаж: Главред, Фото: Facebook і. Кірічевського , defence-ua.com

Іран доводить до розуму нову версію ударного дрона-камікадзе Shahed-136 з турбореактивним двигуном, заявив військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

"Можливо, там навіть ще немає достатньої кількості цього типу дронів-камікадзе, щоб забезпечити ними двох головних замовників - збройні сили Ісламської республіки Іран і Корпус вартових ісламської революції - по суті два автономних збройних формування, які в першу чергу отримують продукцію", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що поки рано стверджувати, що Росія точно отримає нову іранську розробку, а також складно говорити про те, наскільки стане складніше збивати нові іранські дрони-камікадзе.

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"Тому що невідома навіть швидкість польоту - чи будуть вони досягати швидкості польоту класичних крилатих ракет, тобто орієнтовно 700-900 км/год", - говорить він.

На думку військового експерта, для ліквідації нових дронів можуть знадобитися переносні зенітно-ракетні комплекси.

"Але якщо раптом виявиться, що у цих літальних апаратів швидкість буде радикально меншою, і як мінімум хоча б зенітними артилерійськими установками вони будуть збиватися, то це буде зовсім інша справа", - не виключив він.

У той же час співрозмовник впевнений в тому, що говорити про те, що реактивний Shahed-136 буде абсолютною зброєю, поки рано.

"Тим більше, що з того пропагандистського ролика ми можемо ми можемо побачити, що у Ірану є така розробка, але ми не знаємо, чи вийшла вона зі стадії дослідницької і переходить в серійну, або вони просто продовжать відпрацьовувати дослідну версію цього Shahed", - додав Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

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