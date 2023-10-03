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РФ може бити новими дронами-камікадзе: українців попередили про небезпеку

Олексій Тесля
3 жовтня 2023, 17:54 оновлено 3 жовтня, 18:00
Поки рано стверджувати, що Росія точно отримає нову іранську розробку, вважає Іван Киричевський.
Киричевський
Іван Киричевський оцінив нові іранські дрони / Колаж: Главред, Фото: Facebook і. Кірічевського , defence-ua.com

Іран доводить до розуму нову версію ударного дрона-камікадзе Shahed-136 з турбореактивним двигуном, заявив військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

"Можливо, там навіть ще немає достатньої кількості цього типу дронів-камікадзе, щоб забезпечити ними двох головних замовників - збройні сили Ісламської республіки Іран і Корпус вартових ісламської революції - по суті два автономних збройних формування, які в першу чергу отримують продукцію", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що поки рано стверджувати, що Росія точно отримає нову іранську розробку, а також складно говорити про те, наскільки стане складніше збивати нові іранські дрони-камікадзе.

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"Тому що невідома навіть швидкість польоту - чи будуть вони досягати швидкості польоту класичних крилатих ракет, тобто орієнтовно 700-900 км/год", - говорить він.

На думку військового експерта, для ліквідації нових дронів можуть знадобитися переносні зенітно-ракетні комплекси.

"Але якщо раптом виявиться, що у цих літальних апаратів швидкість буде радикально меншою, і як мінімум хоча б зенітними артилерійськими установками вони будуть збиватися, то це буде зовсім інша справа", - не виключив він.

У той же час співрозмовник впевнений в тому, що говорити про те, що реактивний Shahed-136 буде абсолютною зброєю, поки рано.

"Тим більше, що з того пропагандистського ролика ми можемо ми можемо побачити, що у Ірану є така розробка, але ми не знаємо, чи вийшла вона зі стадії дослідницької і переходить в серійну, або вони просто продовжать відпрацьовувати дослідну версію цього Shahed", - додав Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Раніше повідомлялося, що РФ масовано била по Україні дронами. Ворог здійснив дронову атаку змішаного типу, розповіла Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готує масовані удари. Україні необхідно отримувати кошти ППО пропорційно зростанню атак РФ, каже Юрій Ігнат.

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беспилотники дрони шахід війна Росії та України
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