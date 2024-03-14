'РФ готується до ударів по території країн НАТО': експерт зробив тривожний прогноз

Чим більше Захід надасть зброї та боєприпасів Україні, тим менше в росіян буде можливостей влаштовувати будь-які провокації на півночі.

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Що готує Путін проти НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Міноборони РФ

В інтервʼю Главреду військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів, чи здатен Путін піти далі у своїй політиці залякування і вдатися до ударів по території країн-членів НАТО.

"Так, абсолютно здатен. Нам варто пригадати початок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, де військові експерти розраховували на баланс сил і розуміли, що 200-тисячне угруповання росіян об'єктивно не може окупувати Україну. Але в Путіна і його поплічників є своя логіка війни. Тоді вони вважали, що Україна нібито є інституційно неспроможною державою і лише від погроз зброєю з боку РФ просто завалиться", - наголосив експерт.

Кузан додав, що Росія вважала, що вже під час першого вторгнення вся Україна підніме руки і буде здаватись та підемо на захід України.

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"Та сама логіка сьогодні панує в Кремлі і щодо НАТО - вони переконані, що НАТО не буде відповідати та втягуватись у повномасштабну конвенційну війну. Навіть якщо будуть гібридні спецоперації не просто в прикордонні, а конкретно в слабших країнах Північноатлантичного Альянсу - країнах Балтії, Латвії та Естонії, де є велика російська меншина, і, відповідно, база для дестабілізації. Росіяни вважають успішним прикладом "русской весны" 2014 року в України, коли вони фактично змогли захопити Крим і дестабілізувати ситуацію в Донецькій та Луганській областях малими силами. Тому вони вважають, що і зараз зможуть зробити щось подібне і зможуть погрожувати повномасштабною війною", - зазначив експерт.

Кузан вважає, що ядерні погрози, які лунають із Кремля, останнім часом на найвищому рівні, вже від президента Росії - це можуть бути не просто провокації.

"Росіяни вважають, що у разі влаштування ними певної провокації (наприклад, РФ може застосувати "вагнерівців" і сказати, що це не їхні регулярні військові формування) можна просто розпалити вогнище війни, у якій НАТО не буде в змозі дати відсіч. Росіяни переконані, що такі провокації розколять єдність Заходу і конкретно блоку НАТО. І, відповідно, західна система безпеки через це просто посиплеться", - додав він.

Експерт вважає дуже правильною відповіддю з боку Альянсу провести навчання на півночі НАТО, до яких залучені великі угруповання військ - там присутні і повітряна, і морська, і сухопутна компоненти.

"І все, що є в НАТО, сьогодні вчиться відбивати російську агресію. Але найголовніше, щоб усі західні країни нарешті почали проявляти свою монолітність, і кожну російську агресію вчасно і дуже жорстко припиняли. Адже росіяни поважають лише мову сили, і там, де вони отримують відсіч, як свідчить життя, вони далі вже не просуваються, а відтак і відмовляються від своїх агресивних планів", - пояснив Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Заходу потрібно надати пріоритет своїм військам. Але у поточній ситуації чим більше Захід надасть зброї та боєприпасів Україні, тим менше в росіян буде можливостей влаштовувати будь-які провокації на півночі, вважає Кузан.

"Якщо темпи знищення ворога будуть такими ж високими, як, наприклад, під час літньої, осінньої кампанії минулого року на сході, то в росіян просто не залишиться можливостей та ресурсів для того, щоб оперувати ними десь у країнах Балтії та й взагалі будь-кому погрожувати. Це дуже проста аксіома, і все насправді залежить від наших союзників. А саме від того, наскільки швидко вони зможуть мобілізуватися, знайти кошти, ресурси і забезпечити наші сили оборони усім необхідним так, щоб ми знищили або суттєво знизили військові спроможності Російської Федерації", - наголосив він.

Нагадаємо, що у Путіна злякалися НАТО в Україні та побачили "небезпечну лінію". У директорській Кремля Володимира Путіна вважають заяви Франції про можливе перекидання військ НАТО в Україну, мовляв, нагнітанням напруженості.

Олег Жданов сказав, коли НАТО може ввести війська в Україну. Якщо війська НАТО увійдуть в Україну, Путін спробує захопити іноземні гарнізони. Він спробує повернути собі визнання у світі втягуванням у війну третіх країн.

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