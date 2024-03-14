УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"РФ готується до ударів по території країн НАТО": експерт зробив тривожний прогноз

Юлія Закрепа
14 березня 2024, 11:05
Чим більше Захід надасть зброї та боєприпасів Україні, тим менше в росіян буде можливостей влаштовувати будь-які провокації на півночі.
'РФ готується до ударів по території країн НАТО': експерт зробив тривожний прогноз
Що готує Путін проти НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Міноборони РФ

В інтервʼю Главреду військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів, чи здатен Путін піти далі у своїй політиці залякування і вдатися до ударів по території країн-членів НАТО.

"Так, абсолютно здатен. Нам варто пригадати початок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, де військові експерти розраховували на баланс сил і розуміли, що 200-тисячне угруповання росіян об'єктивно не може окупувати Україну. Але в Путіна і його поплічників є своя логіка війни. Тоді вони вважали, що Україна нібито є інституційно неспроможною державою і лише від погроз зброєю з боку РФ просто завалиться", - наголосив експерт.

Кузан додав, що Росія вважала, що вже під час першого вторгнення вся Україна підніме руки і буде здаватись та підемо на захід України.

відео дня

"Та сама логіка сьогодні панує в Кремлі і щодо НАТО - вони переконані, що НАТО не буде відповідати та втягуватись у повномасштабну конвенційну війну. Навіть якщо будуть гібридні спецоперації не просто в прикордонні, а конкретно в слабших країнах Північноатлантичного Альянсу - країнах Балтії, Латвії та Естонії, де є велика російська меншина, і, відповідно, база для дестабілізації. Росіяни вважають успішним прикладом "русской весны" 2014 року в України, коли вони фактично змогли захопити Крим і дестабілізувати ситуацію в Донецькій та Луганській областях малими силами. Тому вони вважають, що і зараз зможуть зробити щось подібне і зможуть погрожувати повномасштабною війною", - зазначив експерт.

Кузан вважає, що ядерні погрози, які лунають із Кремля, останнім часом на найвищому рівні, вже від президента Росії - це можуть бути не просто провокації.

"Росіяни вважають, що у разі влаштування ними певної провокації (наприклад, РФ може застосувати "вагнерівців" і сказати, що це не їхні регулярні військові формування) можна просто розпалити вогнище війни, у якій НАТО не буде в змозі дати відсіч. Росіяни переконані, що такі провокації розколять єдність Заходу і конкретно блоку НАТО. І, відповідно, західна система безпеки через це просто посиплеться", - додав він.

Експерт вважає дуже правильною відповіддю з боку Альянсу провести навчання на півночі НАТО, до яких залучені великі угруповання військ - там присутні і повітряна, і морська, і сухопутна компоненти.

"І все, що є в НАТО, сьогодні вчиться відбивати російську агресію. Але найголовніше, щоб усі західні країни нарешті почали проявляти свою монолітність, і кожну російську агресію вчасно і дуже жорстко припиняли. Адже росіяни поважають лише мову сили, і там, де вони отримують відсіч, як свідчить життя, вони далі вже не просуваються, а відтак і відмовляються від своїх агресивних планів", - пояснив Кузан.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Заходу потрібно надати пріоритет своїм військам. Але у поточній ситуації чим більше Захід надасть зброї та боєприпасів Україні, тим менше в росіян буде можливостей влаштовувати будь-які провокації на півночі, вважає Кузан.

"Якщо темпи знищення ворога будуть такими ж високими, як, наприклад, під час літньої, осінньої кампанії минулого року на сході, то в росіян просто не залишиться можливостей та ресурсів для того, щоб оперувати ними десь у країнах Балтії та й взагалі будь-кому погрожувати. Це дуже проста аксіома, і все насправді залежить від наших союзників. А саме від того, наскільки швидко вони зможуть мобілізуватися, знайти кошти, ресурси і забезпечити наші сили оборони усім необхідним так, щоб ми знищили або суттєво знизили військові спроможності Російської Федерації", - наголосив він.

Нагадаємо, що у Путіна злякалися НАТО в Україні та побачили "небезпечну лінію". У директорській Кремля Володимира Путіна вважають заяви Франції про можливе перекидання військ НАТО в Україну, мовляв, нагнітанням напруженості.

Олег Жданов сказав, коли НАТО може ввести війська в Україну. Якщо війська НАТО увійдуть в Україну, Путін спробує захопити іноземні гарнізони. Він спробує повернути собі визнання у світі втягуванням у війну третіх країн.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО вторгнення Росії Сергій Кузан
Реклама

Головне за день

Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна

Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна

10:38 Україна
"Атакуємо військові цілі": у Білгороді вибухи після заяви добровольців РФ про удари

"Атакуємо військові цілі": у Білгороді вибухи після заяви добровольців РФ про удари

09:59 Світ
"Україна втратить більше територій": директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року

"Україна втратить більше територій": директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року

09:17 Україна
Всі головні новини

Популярне

Відхрестився від рідних : Нікіта Пресняков показав свою позицію 16444

"Відхрестився від рідних": Нікіта Пресняков показав свою позицію

Обличчя попливло : блогер розповів, що сталося з дружиною Олега Винника 7862

"Обличчя попливло": блогер розповів, що сталося з дружиною Олега Винника

Росіяни перейшли в масштабний наступ: експерт розповів, які міста під загрозою 7338

Росіяни перейшли в масштабний наступ: експерт розповів, які міста під загрозою

Жінка почула шум зі стіни після ремонту: пробивши її, вона була сильно здивована 6515

Жінка почула шум зі стіни після ремонту: пробивши її, вона була сильно здивована

Останні новини

11:32

"Катастрофа для Європи": Кочетков розкрив наслідки поглинання України Росією

11:32

"Подекуди на 60%": в Україні значно зросте один з комунальних тарифів

11:24

Тренер відомого футбольного клубу втік з України: де його знайшли

11:18

"Ситуація дуже напружена": в ЗСУ розповіли про успіх на важливому напрямку

11:05

"РФ готується до ударів по території країн НАТО": експерт зробив тривожний прогноз

Росія нападе на Казахстан або країни Балтії, незалежно від того, хто очолить США – КочетковРосія нападе на Казахстан або країни Балтії, незалежно від того, хто очолить США – Кочетков
10:52

Останній контракт Ніни Матвієнко: ось кому залишилася спадщина легенди

10:38

Загроза застосування ядерної зброї: у Білому домі відреагували на заяву Путіна

10:23

Місячне затемнення 25 березня 2024: Левам - успіх, Овнам - гроші, Ракам - здійснення мріїВідео

10:11

Я вийшла заміж: Шарліз Терон здивувала заявоюВідео

Реклама
10:04

Від кого народила молода дружина старого Петросяна: з'явилися деталі

09:59

"Атакуємо військові цілі": у Білгороді вибухи після заяви добровольців РФ про удариВідео

09:54

Відкриє дорогу на Слов'янськ та Краматорськ: в ЗСУ назвали головну ціль РФ

09:48

Руки і ноги стали синіти: у путіністки Валерії сталося нещастя

09:17

"Україна втратить більше територій": директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року

08:38

Хто переможе на виборах у СШАПогляд

08:25

Китайський гороскоп на 15 березня: Козі - мало уваги, Змії - втома

08:16

Українські дрони зупинили 12% нафтопереробних потужностей РФ – Bloomberg

08:12

У Німеччині вбили 27-річну українку: її мати та маленька донька зникли

07:41

Росія може відновити наступ: в ISW назвали напрямок

06:44

Вибух у Харкові: окупанти вдарили по місту ракетою С-300

Реклама
06:10

Хто боїться ПутінаПогляд

05:55

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти собаку

05:37

У США є два варіанти перемоги, в України - лише один: експерт розкрив деталіВідео

05:00

Навіщо жінки наносять дитячий шампунь на пензлі для макіяжу: відповідь знають одиниці

04:31

"Ми знайшли ключик": експерт назвав головні умови успіху ЗСУ в Криму

04:05

Анджеліна Джолі програла в суді Бреду Пітту

03:35

"Тоді в РФ не буде часу нападати на Україну": є 2 варіанти долі Росії після війни – КочетковВідео

03:00

Поки чоловік із коханкою: дружина Мурата Налчаджиоглу зробила нову заяву

02:32

Коли Прощена неділя у 2024 році: що потрібно і заборонено робити цього дня

02:02

"Компромат і скандали": експерт розкрив неочікуваний сценарій виборів у СШАВідео

01:30

Шерон Стоун розповіла, як продюсер змушував її до інтиму з актором на зйомках

01:00

Удари Росії по HIMARS і Patriot: експерти знайшли один нюанс

00:06

Загроза масованого ракетного удару по Україні: експерт розкрив нову тактику РФ

00:04

Ольга Сумська показала фотосесію в зухвалому образі фатальної жінкиВідео

13 березня, середа
23:49

Коли розпочинається сезон на карася: приготуйтесь до шаленого улову

23:36

100% можуть отримати бронь: нардеп назвав категорію українців, яких не мобілізують

23:28

Є перші результати: російські добровольці розповіли деталі боїв на території РФ

22:52

РФ різко скоротила авіаудари після "сушкопаду": наступ захлинається - Лиховій

22:47

Без шароварів і вишиванки: як насправді виглядали українські козакиВідео

22:43

Є таємні причини, що змушують Шольца гальмувати відправлення Taurus ЗСУ - німецькі ЗМІ

Реклама
22:06

На режисера Поланскі подали до суду за новими звинуваченнями у зґвалтуванні

21:57

"Провернути трюки вже не можна": експерт назвав ключову умову для контрнаступу ЗСУ

21:28

Ще дві країни НАТО допустили відправку в Україну своїх військ

21:11

Колишня Остапчука відповіла, чи готовий він віддати їй частину майна

20:51

Розкрито мотив удару РФ по Одесі, коли там був Зеленський із делегацією

20:30

"Підтримуватимемо, щоб перемогти": в ЄС затвердили важливу допомогу для України

20:24

Що означає ім'я Марина: походження та характер

19:56

Міг бути знищений ударом дрона: в Росії "задвохсотився" віце-президент "Лукойла"

19:38

Зимова погода повертається: Україну накриє сніг та ожеледиця

19:34

Засуджених хочуть відправити на війну: у Раді зареєстрували законопроєкт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомСпорт з Анітою ЛуценкоУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти