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РФ готується напасти на Польщу і вже шукає привід для цього – посол

24 березня 2022, 18:10

У російському посольстві в Польщі можуть знищувати важливі документи, розголошенню яких РФ намагається запобігти.

Андрей Дещиця
РФ готується напасти на Польщу і вже шукає привід для цього – Дещиця/ УНІАН

Російська Федерація може напасти на Польщу або іншу країну ЄС навіть у найближчі дні. Зараз Москва вже шукає привід для нападу.

Російські дипустанови, швидше за все, знають про плани Кремля, тому замітають сліди, знищують певну інформацію та документацію, яка не має "випливти". Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця у відеоінтерв’ю "Європейській правді".

"Росія готується до того, щоб напасти на Польщу. Цю інформацію, напевно, мають дипломатичні установи, в тому числі й посольство Росії у Варшаві. І вони замітають сліди", – зазначив посол.

Він наголосив, що Росії необхідно буде набагато серйозніше підготуватися до вторгнення, якщо вона таки наважиться напасти на Польщу, адже ця країна є членом Євросоюзу і НАТО. Тому для вторгнення їй потрібно буде мати серйозні аргументи, каже Дещиця.

На думку посла, Москва уже шукає причини для нападу. До прикладу, такою причиною може стати знищення будівлі посольства Росії. В такому разі РФ відправила б для захисту посольства свій спецназ.

"Під час такої операції наступають якість провокації – вбивають російського військового, і Росія має підстави ввести свої війська", – припускає український дипломат.

Дим над російськими посольствами

Дещиця нагадав про дивну ситуацію із димом над російськими посольствами. Так, 17 лютого, рівно за тиждень до широкомасштабного вторгнення РФ на територію України, був зафіксований дим над посольством Росії у Києві. І от нещодавно, ввечері 22 березня, такий же дим помітили над посольством РФ у Варшаві.

Про дим над російським посольством у Варшаві повідомив ресурс Open Source Intelligence Monitor (OSINT) у Twitter. При цьому зазначалося, що російські дипломати можуть спалювати документи, як це робили і в Україні перед вторгненням.

"Видно дим від посольства Росії у столиці Польщі Варшаві. Є твердження, що російські дипломати спалюють документи. Те ж саме було зроблено в посольстві Росії в столиці України Києві прямо перед вторгненням 24 лютого", – йшлося у повідомленні OSINT.

Дим над посольством Росії у Варшаві ввечері 22 березня/ Twitter OSINTdefender

За словами посла України Дещиці, якби в російському посольстві була інформація і документація, яка не свідчить про якусь шкоду для Польщі, то співробітники дипвідомства не палили б її, навіть якщо їм довелося б виїжджати з країни. Проте якщо в документах є підтвердження підривної діяльності дипломатів РФ на території Польщі, потім це може стати серйозним аргументом проти Росії в міжнародному кримінальному трибуналі.

Варто зазначити, що 21 березня російський винищувач-бомбардувальник пролетів над Волинню і вторгся у повітряний простір Польщі. Як повідомив український журналіст Юрій Бутусов, це було зафіксовано і в Україні, і в Польщі. Журналіст вважає, що таким чином РФ може провокувати зіткнення із збройними силами НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 березня під час виступу на саміті НАТО наголосив: Альянс має розуміти, що Україна зараз перебуває у "сірій зоні" між Заходом і Росією. Наша держава уже рівно місяць героїчно протистоїть російському вторгненню, і її безкарно руйнують на очах всього світу.

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