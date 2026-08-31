"Сама порізала": мамі Повалій знадобилася допомога лікарів

Прихильниця Путіна Повалий розповіла, що її мати впала у власному будинку в Росії.

https://glavred.net/starnews/sama-porezala-mame-putinistki-povaliy-potrebovalas-pomoshch-vrachey-10792856.html Посилання скопійоване

Таїсія Повалій сама собі обстригла волосся / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Коротко:

Що сталося з матір'ю прихильниці Путіна

Що вона сама собі зробила

У терористичній Росії повідомили, що постраждала 84-річна мама колишньої української співачки та головної зрадниці України Таїсії Повалій.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, мати співачки, яку та насильно вивезла з України до Росії, впала вдома й зламала руку. Співачка зараз нібито доглядає за матір’ю, яка, за останніми даними, йде на поправку.

відео дня

Мама Повалій зламала руку / Фото Стархіт

"Перелом зі зсувом. Але дякую Господу, дякую лікарям. Матуся вже одужує, кісточки приживаються, зростаються. У нас усе добре. Коли був цей шок - і в мене, і в мами, - я взяла ножиці й сама собі підстригла волосся. Мені здається, дуже добре", - розповіла Запроданка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше переможець 10-го сезону популярного розважального шоу "Зважені та щасливі", в якому учасники борються із зайвою вагою, В'ячеслав Грабовий втратив усю свою родину.

Раніше також відомий гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, продовжує хвилювати своїх прихильниць пікантними фото.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред