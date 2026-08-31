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"Може, ми вже одружені": Світлицька здивувала заявою про весілля з Цимбалюком

Христина Трохимчук
31 серпня 2026, 17:02
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Актриса відверто розповіла про стосунки зі своїм знаменитим коханим і натякнула на весілля.
Олена Світлицька натякнула на весілля
Олена Світлицька натякнула на весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Світлицька

Ви дізнаєтеся:

  • Як Олена Світлицька відреагувала на публічне зізнання Тараса Цимбалюка
  • Що актриса сказала про весілля

Популярна актриса Олена Світлицька та зірка українських серіалів Тарас Цимбалюк нещодавно перестали приховувати свої романтичні стосунки. У програмі "Тур зірками" артистка натякнула на можливе весілля знаменитостей.

За словами Світлицької, вони з Тарасом і раніше обговорювали момент, коли варто розкрити свої стосунки публіці. Однак сам пост Цимбалюка, який підтвердив їхній роман, став для неї несподіванкою. Зірка зізналася, що таке публічне зізнання стало для неї приємним сюрпризом.

відео дня
Цимбалюк і Світлицька разом щонайменше з зими 2026 року
Цимбалюк і Світлицька разом щонайменше з зими 2026 року / скрін з відео

"Ми раніше це обговорювали, коли і як це може статися. Але саме цей його крок був для мене несподіваним! Я просто зайшла в Instagram і вже все побачила. Мені було неймовірно приємно", - поділилася Олена.

Актриса додала, що після розсекречення роману їхні почуття розгорілися з новою силою, а стосунки стали ще теплішими й глибшими. Але найбільший ажіотаж викликала реакція зірки на запитання про спільне життя та шлюб. Загадково крутячи каблучку на безіменному пальці, Світлицька заінтригувала ведучу та глядачів.

Олена Світлицька з дітьми
Олена Світлицька з дітьми / фото: instagram.com, Олена Світлицька

"А може, ми вже з ним одружені? Ви ж не знаєте! Ви ж і про наші стосунки довго не здогадувалися!" - заявила актриса.

Крім того, Олена розповіла, що Тарас уже давно увійшов у життя її родини. За її словами, Цимбалюк швидко знайшов спільну мову з її доньками.

Олена Світлицька
Олена Світлицька / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Світлицька

Олена Світлицька - українська кіно- та телеактриса. Хоча за освітою вона - дикторка та ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька досягла саме в акторській сфері. Найвідоміші роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок „Слово". Нескінчений роман" (2021).

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