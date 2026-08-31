Марічка Падалко розповіла, чому вони одружилися з чоловіком

Телеведуча Маричка Падалко розповіла про своє вінчання.

https://glavred.net/starnews/marichko-padalko-rasskazala-zachem-oni-povenchalis-s-muzhem-10792955.html Посилання скопійоване

Марічка Падалко та Єгор Соболєв уклали шлюб / колаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

Коротко:

Про що розповіла Падалко

Чому вони зважилися на такий крок

Відома українська телеведуча Маричка Падалко, яка нещодавно знову обвенчалася зі своїм чоловіком, ведучим і військовим Єгором Соболєвим, розповіла, чому зважилася на такий крок.

У коментарі для програми"Тур зірками" Маричка розповіла, коли і чому виникла ця ідея та що вона відчувала під час і після обряду.

відео дня

Маричка Падалко розповіла про вінчання / Скріншот

"Історія з рішенням про вінчання насправді почалася восени минулого року за день до того, як у жовтні син вирушав до іншого міста, де базується його частина, щоб підписати контракт. У нас тоді було таке відчуття, що "треба щось робити", і ми вирішили піти до церкви до священика, який його хрестив, щоб той якимось чином його благословив. Існує цілий обряд освячення людини, яка йде захищати країну", - каже Маричка.

Ведуча також каже, що дуже рада, що зважилася на такий крок.

Маричка Падалко у весільній сукні / фото: instagram.com, Маричка Падалко

"Це справді було дуже потужно, сильно. Священик зробив це і для сина, і для чоловіка. А потім він каже: "Скільки ви можете жити в гріху? Будь ласка, підготуйтеся, зробіть усе, що потрібно, і зробіть, нарешті, це". Ось так і народилася ця ідея", – зізналася Падалко.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше переможець 10-го сезону популярного розважального шоу "Зважені та щасливі", в якому учасники борються із зайвою вагою , В’ячеслав Грабовий, втратив усю свою родину.

Раніше також стало відомо про те, що після смерті популярної американської актриси Хейден Панеттьєрі розгорівся новий конфлікт навколо її колишнього коханого Браяна Хікерсона.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Маричка Падалко Маричка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка виходила в ефір у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Маричкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН та спеціальний кореспондент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред