РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізації

Генштаб РФ та військові комісаріати вже завершують підготовку до оголошення мобілізації, розповів Геннадій Гудков.

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Військкомати РФ отримали наказ підготуватися до мобілізації / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org, facebook.com/GenGudkov

Генеральний штаб Росії і військові комісаріати вже отримали наказ підготуватися мобілізації. Її можуть оголосити 6 вересня. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній депутат Держдуми, російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

"Я не кажу про те, що вона обов'язково почнеться з цієї дати, але така команда військкоматам від Генштабу надійшла. Військкоматам доручили з'ясувати інформацію про призовників, підготувати приймальні пункти, списки і провести інші мобілізаційні заходи. Міністерству внутрішніх справ, місцевим адміністраціям та іншим відомствам скомандували надати підтримку в реалізації таких планів", - зазначив він.

За його словами, військові комісаріати планують завершити підготовку до початку вересня, щоб доповісти Генеральному штабу про готовність до мобілізації. Вони мають оцінити кількість росіян, яких можна призвати для подальшого навчання і відправки на фронт.

"У Генштабі та військкоматах обговорюють питання, чи вистачить ресурсів для мобілізації, і де їх брати. Якщо ресурсу буде достатньо, ним і обмежаться. Але якщо людей не вистачатиме, на війну можуть забрати і студентів. Такі розмови вже йдуть", - заявив Гудков.

Російський опозиційний політик сказав, що мобілізувати можуть студентів старших курсів, які проходили навчання на військових кафедрах. Обговорюється також можливість мобілізації студентів вищих навчальних закладів, які отримали військову освіту. Їх можуть призвати як одразу, так і після додаткових зборів.

"Якщо людей для відправки на війну все одно не вистачить, військкомати і Генштаб можуть запропонувати розглянути питання про скасування відстрочки від служби в армії для студентів певних вищих навчальних закладів. Студентів 1 курсів чіпати не будуть, а ось студенти 2-3 курсів уже можуть залишитися без відстрочок. Тож у бій можуть піти студенти", - додав він.

Гудков зауважив, що дискусії про призов студентів вже тривають на рівні керівництва військових комісаріатів і Генштабу країни-агресора Росії. Офіційне рішення щодо мобілізації може бути ухвалене не 6 вересня, а пізніше – в жовтні чи листопаді. Проте останні події, зокрема наступ українських захисників у Курській області, вказують на те, що мобілізацію в РФ можуть оголосити раніше, ніж наприкінці року.

"З'ясувалося, що будь-яка добре підготовлена і озброєна армія проходить до Росії, як ніж у масло - без жодних проблем, не зустрічаючи жодного серйозного опору. Саме ця ситуація може підштовхнути Кремль провести мобілізацію раніше запланованих термінів. Я переконаний, що Росія вже зараз на 90% готова оголосити нову хвилю мобілізації", - наголосив Гудков.

Дивіться відео, в якому Гудков зробив прогноз про терміни мобілізації в Росії:

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Росії на тлі наступу в Курській області - прогнози

Як повідомляв Главред, Кремль в паніці готується оголосити нову мобілізацію. Масштаб російських втрат все більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного просування в Україні.

Раніше розвідка Міністерства оборони Великої Британії заявиляла, що Володимир Путін планував набрати ще 420 тисяч військових. У відомстві також уточнили, що загальну мобілізацію можуть оголосити хіба що після президентських "виборів".

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Путін може вдатися до мобілізації лише у разі серйозних провалів на фронті, але, ймовірно, не раніше весни 2024 року. Якщо мобілізація буде оголошена пізніше, боєздатний особовий склад з'явиться до весни.

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