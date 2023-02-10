"РФ – це хронічна хвороба": Росія буде військово спроможною навіть після своєї поразки – Пентагон

Світ повинен бути готовим до того, що йому доведеться протистояти Росії навіть після її поразки у війні з Україною.

Росія буде військово спроможною навіть після своєї поразки, вважають у Пентагоні/ ua.depositphotos.com, скрін

Країна-агресорка Росія буде військово спроможним супротивником навіть після її програшу у війні проти України. РФ все одно становитиме небезпеку світу, і до цього потрібно бути готовими.

Тому інші держави повинні правильно оцінювати свої плани і можливості. Про це заявила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, пише журналіст Джефф Селдін у Twitter.

Вона назвала Росію "хронічною хворобою" і "серйозною загрозою".

"Росія є серйозною загрозою, це хронічна хвороба. Навіть якщо Росія зазнає стратегічної поразки в Україні, вона залишатиметься військово спроможним супротивником, з яким ми повинні правильно оцінювати наші плани, операції і можливості, щоб впоратися з нею", – заявила Валландер.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти змінили свою тактику на полі бою. Якщо раніше вони робили ставку на військову техніку і постійні обстріли позицій українських військових, то зараз вони роблять ставку на живу силу. Про це розповів ексрадник глави МВС і голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що РФ найближчим часом активізує свої спроби захопити весь Донбас. Саме на цьому напрямку буде сконцентрована основна частина сил загарбників. Через нову тактику окупантів з’явився новий термін "м'ясні атаки". Кремль буде тілами своїх солдатів закидати українську землю.

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