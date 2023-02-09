"РФ перейшла з "вогневого валу" на "м’ясний"": окупанти вже практично не воюють технікою – Андрусів

Армія РФ через нову тактику засипає поле бою тілами своїх солдатів. Але українську сторону це теж виснажує, адже знищувати живу силу важче, ніж техніку.

Окупанти вже практично не воюють технікою, а кидають на поле бою більше особового складу, каже Андрусів/ Міноборони РФ, Facebook

Російські окупанти змінили свою тактику на полі бою. Якщо раніше вони робили ставку на військову техніку і постійні обстріли позицій українських військових, то зараз вони роблять ставку на живу силу.

Країна-агресорка РФ не шкодує свого особового складу і масово кидає загарбників у бій практично на загибель для досягнення своїх цілей. Про це розповів ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.

"Насипати живою силою – це вже зміна тактики, бо раніше вони насипали снарядами. У них було поняття "вогневого валу", зараз вони зробили "м’ясний вал". Я часто працюю з різними документами, у мене є, наприклад, допити полонених. І скажу чесно, масштаб втрат, який озвучують їхні полонені, просто вражає", – зазначає Андрусів.

Він описав, за яким принципом воюють російські окупанти. Вони застосовують "безкінечний людський вал". Тобто у бій кидають одну групу солдатів, а коли українські військові її знищують, військове командування РФ кидає на поле бою другу групу загарбників. Техніку застосовують лише для підвезення нової "порції" окупантів.

"Тобто росіяни зараз майже не воюють технікою, причому солдати, яких РФ кидає у бій, абсолютно непідготовлені, і серед них є мобілізовані місяць тому. Вони не мають жодної тактики, жодних навичок ведення бою. Та сама ситуація і на рівні низових командирів", – каже Андрусів.

Проте, за його словами, не можна сказати, що така тактика не приносить росіянам успіху. Окупантам вдається трохи просуватися завдяки такій тактиці. Адже знищувати живу силу важче, ніж знищувати військову техніку.

"І якщо в ЗСУ було все добре з протитанковими засобами, то з ураженням живої сили в нас значно гірше. Нам потрібні снаряди іншого типу, щоб вражати цю силу", – каже військовослужбовець ЗСУ.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

І хоч загарбники втрачають багато живої сили, українську сторону така тактика росіян також виснажує, адже такі штурми окупантів є безперервними.

"Росіяни кожну годину шлють нових людей у бій. Але я переконаний, що ця історія завершиться. Так само, як зі снарядами, які скоротилися вже у чотири рази. Наскільки мені відомо, у Пригожина вже виникають проблеми з мобілізацією "зеків", – зазначає Андрусів.

Раніше псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати у полон українських військових. Їм сказали одразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається у полон.

Нагадаємо, у Воронезькій області Росії група окупантів, яких везли на війну в Україну, втекла з потяга. Після цього чоловіки попрямували на Москву. Загарбники не хотіли йти воювати, і тому вирішили усі разом накивати п’ятами.

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