glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"РФ перейшла з "вогневого валу" на "м’ясний"": окупанти вже практично не воюють технікою – Андрусів

9 лютого 2023, 21:41
Армія РФ через нову тактику засипає поле бою тілами своїх солдатів. Але українську сторону це теж виснажує, адже знищувати живу силу важче, ніж техніку.

Российские военные, Виктор Андрусив
Окупанти вже практично не воюють технікою, а кидають на поле бою більше особового складу, каже Андрусів/ Міноборони РФ, Facebook

Російські окупанти змінили свою тактику на полі бою. Якщо раніше вони робили ставку на військову техніку і постійні обстріли позицій українських військових, то зараз вони роблять ставку на живу силу.

Країна-агресорка РФ не шкодує свого особового складу і масово кидає загарбників у бій практично на загибель для досягнення своїх цілей. Про це розповів ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.

"Насипати живою силою – це вже зміна тактики, бо раніше вони насипали снарядами. У них було поняття "вогневого валу", зараз вони зробили "м’ясний вал". Я часто працюю з різними документами, у мене є, наприклад, допити полонених. І скажу чесно, масштаб втрат, який озвучують їхні полонені, просто вражає", – зазначає Андрусів.

Він описав, за яким принципом воюють російські окупанти. Вони застосовують "безкінечний людський вал". Тобто у бій кидають одну групу солдатів, а коли українські військові її знищують, військове командування РФ кидає на поле бою другу групу загарбників. Техніку застосовують лише для підвезення нової "порції" окупантів.

"Тобто росіяни зараз майже не воюють технікою, причому солдати, яких РФ кидає у бій, абсолютно непідготовлені, і серед них є мобілізовані місяць тому. Вони не мають жодної тактики, жодних навичок ведення бою. Та сама ситуація і на рівні низових командирів", – каже Андрусів.

Проте, за його словами, не можна сказати, що така тактика не приносить росіянам успіху. Окупантам вдається трохи просуватися завдяки такій тактиці. Адже знищувати живу силу важче, ніж знищувати військову техніку.

"І якщо в ЗСУ було все добре з протитанковими засобами, то з ураженням живої сили в нас значно гірше. Нам потрібні снаряди іншого типу, щоб вражати цю силу", – каже військовослужбовець ЗСУ.

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

І хоч загарбники втрачають багато живої сили, українську сторону така тактика росіян також виснажує, адже такі штурми окупантів є безперервними.

"Росіяни кожну годину шлють нових людей у бій. Але я переконаний, що ця історія завершиться. Так само, як зі снарядами, які скоротилися вже у чотири рази. Наскільки мені відомо, у Пригожина вже виникають проблеми з мобілізацією "зеків", – зазначає Андрусів.

Раніше псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати у полон українських військових. Їм сказали одразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається у полон.

Нагадаємо, у Воронезькій області Росії група окупантів, яких везли на війну в Україну, втекла з потяга. Після цього чоловіки попрямували на Москву. Загарбники не хотіли йти воювати, і тому вирішили усі разом накивати п’ятами.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Віктор Андрусів
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:30

Навіщо класти лавровий лист у гаманець: гроші будуть текти до вас рікою

22:21

"Загострення вже почалося, ситуація важка": Гайдай повідомив про наступ росіян на ЛуганщиніВідео

22:09

Навіщо сипати сіль у взуття: надзвичайно дієва порада, яка багатьох здивує

22:08

За паспортом: популярну російську телеведучу застукали в посольстві ІзраїлюВідео

22:01

Чому 11 лютого не можна розбивати яйця: прикмети і що не можна робитиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:41

"РФ перейшла з "вогневого валу" на "м’ясний"": окупанти вже практично не воюють технікою – АндрусівВідео

21:16

"Рік тому ніхто б не повірив": Резніков натякнув на можливість отримання бойових кораблівВідео

21:07

"Вони все нам віддали": Подоляк розповів, які країни пішли ва-банк заради перемоги України у війніВідео

21:06

Навіщо в воду для пельменів додають 1 секретний інгредієнт: стають в 10 разів смачніше - рецептВідео

Реклама
20:32

"Хочуть боротися проти НАТО": Пригожин вигадав новий фейк про американцівВідео

19:52

Зеленський здивував подробицями про стосунки між Україною та НімеччиноюВідео

19:32

Сталевий прес української сцени: Анна Кошмал засвітила "кубики" в білому топі

19:24

Втрати шалені: РФ втратила більше 20 генералів на війні в Україні - японська розвідкаВідео

19:20

Путін повинен негайно звільнити ШойгуПогляд

19:02

Резніков відверто відповів, чи є ризик захоплення Одеси з моря або сушіВідео

18:38

"Є альтернатива": Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні – ВоллесВідео

18:22

"Нічого поганого в цьому не бачу": військовослужбовець ЗСУ оцінив переспективу здачі БахмутаВідео

18:17

Мустафа Джемілєв підтримав Резнікова: критично важливо зберігати монолітність

18:10

"Там активні бойові дії": наступ Росії вже почався - ПодолякВідео

18:05

Чому кішка спить на людині: містика, прикмети і наука пояснюють поведінку улюбленця

Реклама
18:00

Щоб "обличчя кухні" сяяло чистотою: 5 простих способів, як відмити скло в духовці

17:45

"Можемо вгатити власною зброєю": Україна має можливість знищувати цілі на території РФ – ДаніловВідео

17:43

"Ми накладемо вето": Болгарія не підтримує ядерні санкції проти РФВідео

17:11

"Я втомилася говорити, що у мене все добре": Різатдінова розповіла про маму, яка лишилась у КримуВідео

17:11

Шестеро людей під завалами, їх чути: з'явилися перші фото і відео наслідків вибуху у КиєвіВідео

16:56

Скільки дають грошей за декретну відпустку: як держава допомагає матерямВідео

16:49

"Багато дивних речей відбувалося": Віталію Козловському регулярно сниться Путін

16:48

Війна добігає кульмінації: хід бойових дій хитнеться в сторону України – ЖдановВідео

16:47

Як у 40 виглядати на 25: прості фокуси в макіяжі, які зроблять із вас цукерочкуВідео

16:37

Кіркоров затягує поясок: артист не може платити за свій пентхаус в МосквіВідео

16:23

У квітні окупанти можуть почати масово тікати: Андрусів розповів подробиціВідео

16:18

Лежачи на дивані чекають манни небесної: лише 3 знаки зодіаку є найбільшими ледарямиВідео

16:04

У Києві прогримів вибух на території колишнього заводу: є загиблі

16:01

"Це гуманітарний подвиг": Україна отримала черговий пакет допомоги від Польщі

15:56

Викликали саперів: пропагандистці Симоньян прийшла посилка-сюрпризВідео

15:44

РФ вже почала новий наступ: окупанти атакують два міста і підуть ще на три – АндрусівВідео

14:57

Стало відомо, коли з'явиться Олег Винник і куди він подівсяВідео

14:55

Україна стала ближче до отримання винищувачів та далекобійних ракет – ЄрмакВідео

14:35

"Негайне припинення вогню": пропутінський прем'єр Угорщини Орбан вирішив пограти в "голуба миру"Відео

14:30

"Найсильніший танк у світі": Україна і Rheinmetall ведуть перемовини щодо постачання Києву PantherВідео

Реклама
14:28

"Це страшний материнський біль": Ольга Сумська розплакалася, розповідаючи про московських онуків

14:20

Смажимо шалено смачні котлети: секретний інгредієнт, який поліпшить смак і збереже аромат

14:06

Росія втратила в боях тисячу танків, а ще 500 захопили ЗСУ - CNNВідео

14:05

Favbet Foundation передав ще два позашляховики для ЗСУ

14:04

Навіщо солити одяг перед пранням: якщо робити це у 3 випадках, ваші речі будуть в ідеальному стані

14:02

Масштабна корупція у Спілці архітекторів: СБУ розкрила деталі чорних схем з окупованим Кримом

14:01

Військові на Донецькому напрямку отримали дрони та генератори від "Фундації Течія" та Олега Крота

13:26

Кремлю важливі лише гаманці, а 140 млн росіян - тіла, що несуть зброю - Зеленський

13:19

"Народ, який сотні років жив у рабстві": у ГУР розповіли, як у Росії знесуть режим ПутінаВідео

13:00

"Загроза дуже велика": глава Європарламенту закликала дати Україні винищувачі і далекобійні ракетиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти