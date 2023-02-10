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"Буде загострення, "орди" стає більше": РФ націлилася на один напрям в Україні – українська розвідка

10 лютого 2023, 16:35
Через нову тактику окупантів з’явився новий термін "м'ясні атаки". Кремль буде тілами своїх солдатів закидати українську землю.
Российские военные, российский танк, Андрей Юсов
РФ націлилася на один напрям в Україні, зазначають в українській розвідці/ Міноборони РФ, УНІАН

Країна-агресорка РФ найближчим часом активізує свої спроби захопити весь Донбас. Саме на цьому напрямку буде сконцентрована основна частина сил російських загарбників.

Про це розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. На запитання, де може бути найбільший наступ окупантів, він відповів, що "насамперед йдеться про багатостраждальний український Донбас".

Юсов зазначає, що після заміни Сергія Суровікіна на Валерія Герасимова на чолі російської армії російський диктатор Володимир Путін наказав захопити Донбас до кінця березня. Саме до цього часу у Кремлі хочуть, щоб окупанти вийшли на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Проте у заплановані дедлайни загарбники постійно не вкладалися. І цього разу у них нічого не вийде, впевнений речник ГУР. Проте загострення на фронті буде, і в РФ зараз головна мета – схід і Донбас.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

У РФ зараз проводжується повномасштабна мобілізація, частину людей уже навчають. Проте якість такого війська буде низькою, каже Юсов.

"Це означає, що "орди" стає більше. Понад 300 тисяч російських "ординців" зараз на території України в окупаційному корпусі. Ще частина готується, проходить навчання. Їх стає більше, але якщо говорити про якість – то це не так", – зазначає речник ГУР.

За його словами, в Україні уже були знищені найбільш якісні підрозділи окупантів і виведене з ладу або знищене найбільш якісне озброєння. А швидко підготувати нову армії в РФ не вийде.

Проте Україні не варто розслаблятися, адже така велика за чисельністю кількість окупантів становить сильну загрозу. Загарбники почали "м’ясні атаки", тобто закидають поле бою тілами своїх загиблих солдатів. Таку тактику вони вже використовували навколо Соледару, під Бахмутом, і це явно вказує на недостатність підготовки окупантів, каже Юсов.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти змінили свою тактику на полі бою. Якщо раніше вони робили ставку на військову техніку і постійні обстріли позицій українських військових, то зараз вони роблять ставку на живу силу. Про це розповів ексрадник глави МВС і голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

Військовий експерт Олег Жданов раніше зазначав, що війна в Україні добігає своєї кульмінації, зараз відбувається той переломний момент, на який усі чекали. Під час цього кульмінаційного моменту хід бойових дій хитнеться в сторону України.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

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війна в Україні вторгнення Росії
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