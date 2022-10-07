"РФ повинна вивести війська": прем'єр Фінляндії назвала спосіб завершення війни в Україні

Санна Марін / Скріншот

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін назвала спосіб завершення війни в Україні, розв'язаної РФ.

Про це вона сказала журналістам, відповідаючи на питання про те "як вийти з конфлікту" в Україні.

За її словами, єдиним способом є вихід російських військ з території України.

"Вихід з конфлікту - це коли Росія покине територію України. Ось такий вихід з конфлікту", - додала Марін.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше Санна Марін потрапила в скандал. У Мережу злили відеоролики вечірки, на якій чиновниця весело проводила час. На відео, що складається з декількох відеокліпів, прем'єр-міністр та інші учасники вечірки разом танцюють і співають.

"Мова йде про особисті відео, зняті в приватних приміщеннях. Я шкодую, що вони стали надбанням громадськості, – заявила Марін на прес-конференції.

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