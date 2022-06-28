Туреччина дала добро і підтримає вступ Фінляндії і Швеції в НАТО

НАТО, Швеція, Фінляндія / pixabay

Туреччина не блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Як заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо після саміту, сторони домовилися підписати відповідний меморандум.

Відзначається, що сьогодні Туреччина, Фінляндія і Швеція провели зустріч за участю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"За підсумками цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на саміті в Мадриді на цьому тижні підтримає запрошення Фінляндії і Швеції стати членами НАТО", - розповів Нііністе.

За його словами, конкретні кроки щодо вступу Фінляндії і Швеції в Альянс будуть обговорені в найближчі два дні.

Також він зазначив, що, згідно з Меморандумом, Фінляндія, Швеція і Туреччина зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.

Нагадаємо, раніше Туреччина блокувала розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу. Анкара звинувачувала Стокгольм і Гельсінкі в "підтримці терористів".

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Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Анкара виступає проти інтеграції Фінляндії і Швеції в НАТО. Як вважають в турецькій державі, ці країни "схожі на гостьові будинки для терористичних організацій". За словами Ердогана, у Швеції та Фінляндії ведуть свою діяльність представники робочої партії Курдистану – організації, яку Анкара вважає терористичним угрупуванням.

У Швеції у відповідь на заяву Ердогана відзначили, що готові до врегулювання сформованих розбіжностей. У Стокгольмі акцентували увагу на відсутність протиріч з питання вступу Стокгольма і Гельсінка в НАТО під час дискусії з турецьким зовнішньополітичним відомством.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара готова до діалогу, спрямованого на усунення перешкод для інтеграції Швеції і Фінляндії в НАТО.

"Було запропоновано спільно працювати над усуненням побоювань турецької сторони", - підкреслив Чавушоглу.

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