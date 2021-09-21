Режим Лукашенка потерпає від удару: Україна виявилася головним постачальником картоплі до Білорусі

Україна направила Білорусі 15,5 тисяч тонн картоплі за перші 7 місяців 2021 року / pixabay

Республіка Білорусь зіткнулася з незвичайним явищем – країна, відома як великий експортер картоплі, відтепер змушена її ввозити. Ціни на картоплю в країні злетіли через посуху, яка призвела до поганого врожаю і низької якості бульбоплода. Картопля у РБ коштує дорожче, ніж у низці країн пострадянського простору. Що цікаво, найбільшим постачальником картоплі до Білорусі за перші 7 місяців 2021 року стала Україна.

Як повідомляє EastFruit, наразі триває прибирання картоплі в господарствах білоруської республіки, а держава змушена імпортувати бульбоплод з інших країн. Ситуація дивна, тому що зазвичай у такий час вартість картоплі в країні мінімальна, а сама Білорусь вважається швидше постачальником, ніж одержувачем картоплі.

Імпорт картоплі Білоруссю у 2021 році, як відзначають аналітики видання, ще й під час збирання, трапився через високі ціни на бульбоплод. На тижні оптова ціна на картоплю у республіці була 0,30 доларів за один кілограм. Картопля дешевше у всіх інших країнах Європи, крім Росії. Наприклад, картопля виявилася дешевшою у низці інших країн - у Молдові в два рази, в Україні на 6-8 центів, у Польщі й зовсім на 11-13 центів.

Примітно, що наразі ціна на картоплю у Білорусі в середньому на 70% більше, ніж бувало в минулі роки у таку пору. Раніше білоруси у вересні купували 1 кілограм за ціною 15-19 центів.

Вказується, що очевидною причиною таких змін є проблема з обсягами виробництва картоплі у Білорусі у 2021 році. Через посуху зіпсувалися картопляні поля, що призвело до низького рівня якості білоруської картоплі.

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Внаслідок цього Білорусь наростила імпорт картоплі на 40%. Країна купує бульбоплод у Росії, Німеччині, Азербайджані, Північній Македонії, та Єгипті. Однак найбільше картоплі за 7 місяців 2021 року було імпортовано з України – 15,5 тисяч тонн бульбоплодів.

Відносини Білорусі та України

Україно-білоруські політичні відносини серйозно зіпсувалися після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в нібито фінансуванні опозиції республіки.

В МЗС України назвали подібні слова необґрунтованими і зробили заяву про перегляд відносин з Мінськом.

Офіційний Київ поряд з країнами західного світу не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі з 5 листопада 2020 року, коли завершилася його президентська каденція. Вибори президента Білорусі 9 серпня минулого року Київ і Захід вважають такими, що не відбулися.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко продовжує припускатися жорстких заяв на адресу України. Раніше він казав, що готовий визнати окупований Крим територією РФ. За словами політика, у нього "розв'язані руки" в цьому питанні через проблеми у відносинах з Києвом.

Лукашенко звинувачував президента України Володимира Зеленського у тому, що український гарант нібито "постачав бойовиків", "зброю" і "вибухівку" на територію Білорусі.

Лукашенко погрожував без зброї перейти кордон з Україною, щоб, мовляв, заручитися підтримкою "90% українців" і, мовляв,"повернути Україну".

Також Лукашенко стверджував ,що він і президент РФ Путін нібито "за добу можуть поставити Україну на коліна" у тому випадку, якщо Мінськ припинить постачати Києву паливно-мастильні матеріали.