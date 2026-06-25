Позиція Трампа різко зміниться: ексглава МЗС заявив про вирішальні місяці для України

Найближчі два місяці можуть визначити не лише ситуацію на фронті, а й майбутню позицію США щодо РФ та подальший перебіг переговорів.

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Мирні переговори - ексглава МЗС заявив про вирішальні місяці для України / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Про що сказав Володимир Огризко:

Позиції України перед майбутніми перемовинами з РФ зміцнилися

Результати ЗСУ на фронті змінять тональність заяв Дональда Трампа

Головне завдання дипломатії — утримати ситуацію найближчі два місяці

Україна після саміту G-7 змогла посилити власні позиції перед переговорами з країною-агресоркою Росією. Водночас найближчий період може стати визначальним для того, як надалі розвиватиметься не лише ситуація на фронті, а й дипломатичний процес. Про це повідомив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Наші позиції зміцнилися. Це факт. Насамперед вони зміцнилися завдяки нашим Збройним силам. Але ми правильно використали це і, сподіваюся, будемо використовувати й надалі, вже на дипломатичному рівні", — зазначив Огризко.

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На його думку, важливим залишається і питання подальшої взаємодії зі Сполученими Штатами.

"Що стосується зміни позиції США, то наше головне завдання зараз — утримати ситуацію принаймні на тому рівні, на якому вона перебуває, а можливо, навіть поліпшити її в найближчі два місяці. Якщо ми це зробимо, це безпосередньо вплине на позицію Трампа та на тональність його заяв щодо Російської Федерації", — наголосив він.

Експерт вважає, що результат цього періоду значною мірою залежатиме від подій на полі бою та здатності України продовжувати тиск на противника. За його словами, йдеться як про стримування дій російських військ, так і про ураження важливих об’єктів країни-агресора.

"Це створить сприятливий для нас фон. І очевидно, що Трамп ухвалюватиме рішення, які більшою мірою влаштують Україну, ніж те, чого від нього можна було б очікувати раніше", — підсумував він.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав до сміливіших дій щодо Росії. Він підкреслив, що зелене світло на рішучі дії може змінити динаміку переговорів і підсилити позиції Києва в міжнародних дискусіях. Ситуація лишається напруженою.

Зазначимо, заступник державного секретаря США Джеремі Левін заявив про зміну ситуації на фронті. За його словами, перелом у війні дає можливість Україні закріпити успіхи і посилити тиск на противника для подальших переговорів.

Як раніше повідомляв Главред, керівник політико-правових програм Ігор Рейтерович аналізував причини зміни позиції американської адміністрації. Рейтерович наголосив на важливості зміни позиції Трампа як фактора, що може вплинути на подальший хід дипломатичних ініціатив і переговорів.

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Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

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