Розвідки США і Британії дізналася про плани Путіна щодо захоплення України влітку 2021 року - ВВС

Прогноз розвідок країн Заходу виявився достовірним - Росія 24 лютого напала на Україну / Reuters

Розвідувальні служби США і Великобританії ще влітку 2021 року отримали інформацію про те, що Росія дійсно зібралася здійснити повномасштабне військове вторгнення на територію України. Восени на рівні глави Білого дому Джо Байдена було прийнято рішення оприлюднити засекречені дані. На початку листопада директор ЦРУ Вільям Бернс відправився до Москви, щоб попередити стосовно того, що американці знають про плани росіян.

Як повідомив BBC представник розвідки, влітку 2021 року розвідки Вашингтона і Лондона отримали точні відомості про підготовку повномасштабної війни Росії проти України. Ще рік тому супутникові знімки вказували на плани Москви щодо широкомасштабної військової операції, але тоді аналітики ще погано розуміли, в чому справа.

читайте такожАтака з Білорусі та Гостомеля на Київ: Зеленський у січні отримав від США план нападу Росії - WSJСитуація змінилася в середині 2021 року, коли були встановлені наміри росіян щодо військової атаки на Україну.

"Влітку ми побачили, як невелика група чиновників планує повномасштабне вторгнення", - пояснив співрозмовник британських журналістів.

Питаннями збору та аналізу розвідданих займалися США та Великобританія. Точно невідомо, звідки з'явилася інформація, але на офіційному рівні припускають, що її було отримано з декількох джерел.

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Джерело журналістів каже, що Путін прагнув провести швидку операцію щодо повернення України до сфери впливу РФ.

"Він відчував, що вікно можливостей закривається", - сказав співрозмовник.

Як вважають журналісти, вирішальний момент наставав на початку листопада. Тоді керівник ЦРУ Вільям Бернс поїхав до Москви, щоб сказати, що Вашингтон все знає про плани Кремля. Поїздка не була таємницею. Один з чиновників сказав, що деякі російські державні діячі вперше дізналися про плани своєї країни проти України тільки від глави американської розвідки.

Підкреслюється, що Росія почала стягувати війська до кордонів України ще навесні 2021 року і продовжувала їх концентрацію взимку. Москва заперечувала плани щодо вторгнення на територію української держави, прикриваючись навчаннями з республікою Білорусь. Але широкомасштабний характер військових маневрів вказував на підготовку до війни. У підсумку прогнози справдилися.

Війна Росії проти України

Країна-агресор Росія напала на Україну 24 лютого. Повномасштабна війна триває. У Міністерстві оборони України заявили, що окупанти вже завершили першу фазу військових дій. Наразі вони перегруповуються і готуються до нового наступу, щоб спробувати захопити весь Донбас і піти на Харків.

У військовому відомстві також уточнили, що Росія змушена була поміняти план з наступу на Україну. Ворожі війська не очікували грамотно організованої оборони з боку українських військ. Відтепер ворог змушений змінювати тактику і вести роботу над помилками.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони не мають наміру відступати. Перемогою України могло б стати відновлення територіальної цілісності і суверенітету в рамках кордонів станом на 1991 рік.

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