Розрив договору оренди землі з посольством РФ у Києві: у Путіна погрожують Україні

РФ може застосувати "відповідні заходи", підкреслив Дмитро Пєсков.

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Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію навколо посольства РФ в Україні / УНІАН, Facebook / RusEmbassyUkraine

Прес-секретар президента країни-агресора РФ Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію навколо розірвання договору оренди землі з російським посольством у Києві.

За його словами, РФ може застосувати "відповідні заходи" щодо посольства України в Москві. Заяву Пєскова цитують російські пропагандисти.

"Тут же теж є земля під посольством України і так далі. Очевидно, що тут будуть відповідні заходи прийматися", — сказав прес-секретар Путіна.

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Розірвання договору оренди землі з посольством РФ

Раніше Київська міська рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії. А також звернувся до Кабінету Міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів у власність української держави", - повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше посольство Росії в Британії після вибуху в Оленівці, де загинули понад півсотні українських військових, в тому числі і бійців "Азова", оприлюднило заяву з кровожерливим закликом до смертної кари захисників Маріуполя.

Така заява з'явилася на сторінці російського посольства в Twitter. У ній "дипломати" країни-агресора Росії не просто закликають убити захисників України, а й пропонують жорстокі варіанти їхнього вбивства.

"Бойовики "Азова" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, тому що вони не справжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті", - заявили росіяни.

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