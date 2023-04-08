"Розмажуть по стінці": Трамп стане головною мішенню на виборах – ексглава МЗС

Ситуація для Дональда Трампа надзвичайно негативна в контексті його планів йти на вибори, вважає Володимир Огризко.

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Дональд Трамп у суді / скріншот NBC News

Над 45-м президентом США Дональдом Трампом тяжіє клеймо підозрюваного у скоєнні кількох злочинів штату Нью-Йорк, заявив дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Ситуація для Трампа надзвичайно негативна в контексті його планів йти на вибори. Будь-який республіканець в рамках цієї внутрішньореспубліканської гонки буде вказувати пальцем на Трампа і говорити, мовляв, ви хочете голосувати за людину, яку звинувачують у скоєнні стількох злочинів і потенційного злочинця?", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що сам факт пред'явлення Трампу гучних звинувачень свідчить про те, що в цій справі "далеко не все чисто".

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"Тому Трамп навпаки протягом цих місяців буде перебувати під шаленим тиском не тільки серед республіканців, не кажучи вже про демократів. Там взагалі його будуть розмазувати по стіні, тому що це фантастично зручний спосіб показати його як не те що негідного претендента на пост президента США, а як людину, від якої треба шарахатися. Більш зручної мішені для демократів, ніж Трамп, зараз просто немає", — додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Справа Трампа

Як відомо, екс-президенту США пред'явили звинувачення за 34 пунктами, що стосуються фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

Фальсифікація ділових документів, як правило, в Нью-Йорку є звинуваченням у дрібному правопорушенні, але підвищується до рівня кримінального правопорушення з максимальним терміном ув'язнення в чотири роки, коли "намір обвинуваченого обдурити включає намір вчинити інший злочин або допомогти приховати його вчинення".

Раніше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день до масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Екс-глава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

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