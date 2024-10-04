Розширення зони бойових дій: в Росії погрожують війною ще 4 країнам

У країні-агресорці Росії заговорили про війну проти Молдови та країн Балтії. Про це на 55-му засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб СНД заявив директор ФСБ РФ Олександр Бортников, пишуть росЗМІ.
Він безпричинно звинуватив деякі країни у нібито "ворожих діях", підготовці до вторгнення у Білорусь та намірі остаточно вирішити придністровське питання. Прямих доказів цього Бортников не надав, однак пригрозив країнам Балтії та Молдові розширенням зони бойових дій.
Так званою "цілеспрямованою ескалацією з боку Заходу", за його словами, є нібито концентрація Сил оборони України на кордоні з Білоруссю та "регулярні диверсії", доказів яких, знов ж таки, не надав.
Згадав директор ФСБ і "інциденти з українськими БПЛа в Білорусі". Про що йде мова - незрозуміло, адже останнім часом лише російські дрони типу "Шахед" залітали на територію РБ.
Крім того, за словами російського федерала, західні країни нібито посилюють тиск на Молдову з метою змусити Кишинів до відкритої конфронтації з Росією.
"Євросоюз і НАТО пов'язують подальшу фінансову допомогу та перспективи євроінтеграції країни з включенням її території до логістики військових поставок в Україну та остаточним вирішенням придністровського питання", - заявив він.
Хто такий Олександр Бортников?
Олександр Бортников — російський державний діяч. Директор Федеральної служби безпеки Росії з 12 травня 2008 року. Постійний член Ради Безпеки Російської Федерації з 25 травня 2008 року. Голова Ради керівників органів безпеки і спецслужб країн СНД, пише Вікіпедія.
18 травня 2024 року ДБР зібрало докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто глави ФСБ проти України. Бортников розробив план для придушення протестів українців у 2013-2014 роках з метою подальшої анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння". Однією з цілей Росії було недопущення євроінтеграційних процесів України та приєднання до НАТО. Українські правоохоронці оголосили йому підозру.
Загроза вторгнення Росії в країни Балтії та Молдову
Нагадаємо, що очільник ГУР України Кирило Буданов заявляв, що наразі зберігається лише потенційна загроза Латвії, Литві та Естонії з боку агресора Росії. Реальною вона може стати лише у тому разі, якщо Україна програє війну.
Напередодні військовий аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив, що зміна Росією морських кордонів з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі є елементом військово-політичного тиску. Росія намагається примусити Захід вплинути на Україну у плані переговорів, інакше окупанти загострять ситуацію у Балтиці.
Раніше Росія неодноразово шантажувала Молдову загрозою вторгнення та тиснула на країну у питання придністровського регіону. Крім цього Молдова вже неодноразово страждала через ворожі повітряні атаки на Україну. Зокрема під час одного з обстрілів державне підприємство Moldelectrica повідомило про перебої в енергосистемі.
Інші новини, що можуть вас зацікавити:
- РФ готується до нового наступу на Харків, ворог підтягнув нові підрозділи - командир
- У 2024 році відбулося 80% усіх страт бійців ЗСУ: у генпрокурора назвали число
- В інтернеті шириться смертельний флешмоб серед дітей: у чому його небезпека
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред