Розширення зони бойових дій: в Росії погрожують війною ще 4 країнам

Росіяни традиційно виправдовують необхідність напасти на інші країни нібито провокаціями у їхню сторону.

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У Росії не надали доказів щодо провокацій в сторону Білорусі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, Президент Росії

У країні-агресорці Росії заговорили про війну проти Молдови та країн Балтії. Про це на 55-му засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб СНД заявив директор ФСБ РФ Олександр Бортников, пишуть росЗМІ.

Він безпричинно звинуватив деякі країни у нібито "ворожих діях", підготовці до вторгнення у Білорусь та намірі остаточно вирішити придністровське питання. Прямих доказів цього Бортников не надав, однак пригрозив країнам Балтії та Молдові розширенням зони бойових дій.

Так званою "цілеспрямованою ескалацією з боку Заходу", за його словами, є нібито концентрація Сил оборони України на кордоні з Білоруссю та "регулярні диверсії", доказів яких, знов ж таки, не надав.

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Згадав директор ФСБ і "інциденти з українськими БПЛа в Білорусі". Про що йде мова - незрозуміло, адже останнім часом лише російські дрони типу "Шахед" залітали на територію РБ.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Крім того, за словами російського федерала, західні країни нібито посилюють тиск на Молдову з метою змусити Кишинів до відкритої конфронтації з Росією.

"Євросоюз і НАТО пов'язують подальшу фінансову допомогу та перспективи євроінтеграції країни з включенням її території до логістики військових поставок в Україну та остаточним вирішенням придністровського питання", - заявив він.

Хто такий Олександр Бортников? Олександр Бортников — російський державний діяч. Директор Федеральної служби безпеки Росії з 12 травня 2008 року. Постійний член Ради Безпеки Російської Федерації з 25 травня 2008 року. Голова Ради керівників органів безпеки і спецслужб країн СНД, пише Вікіпедія. 18 травня 2024 року ДБР зібрало докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто глави ФСБ проти України. Бортников розробив план для придушення протестів українців у 2013-2014 роках з метою подальшої анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння". Однією з цілей Росії було недопущення євроінтеграційних процесів України та приєднання до НАТО. Українські правоохоронці оголосили йому підозру.

Загроза вторгнення Росії в країни Балтії та Молдову

Нагадаємо, що очільник ГУР України Кирило Буданов заявляв, що наразі зберігається лише потенційна загроза Латвії, Литві та Естонії з боку агресора Росії. Реальною вона може стати лише у тому разі, якщо Україна програє війну.

Напередодні військовий аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив, що зміна Росією морських кордонів з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі є елементом військово-політичного тиску. Росія намагається примусити Захід вплинути на Україну у плані переговорів, інакше окупанти загострять ситуацію у Балтиці.

Раніше Росія неодноразово шантажувала Молдову загрозою вторгнення та тиснула на країну у питання придністровського регіону. Крім цього Молдова вже неодноразово страждала через ворожі повітряні атаки на Україну. Зокрема під час одного з обстрілів державне підприємство Moldelectrica повідомило про перебої в енергосистемі.

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