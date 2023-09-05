Хто може очолити заколот проти Путіна: журналіст пояснив основну проблему

Пригожин з’явився не раптово, він поступово збільшував свій вплив. Але тепер у людей, які проти Путіна, може не бути часу "виростити" нового лідера повстання.

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Щоб новий лідер заколоту проти Путіна з'явився, його треба виростити, каже Сотник/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Станом на цей час у країні-агресорці Росії немає такої фігури, яка могла б очолити повстання проти російського диктатора Володимира Путіна. Таку фігуру повинні "виростити" люди, які проти глави Кремля, так само, як вони свого часу виростили власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

Але у цих людей може вже не бути часу "виростити" такого лідера заколоту. Таку думку висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Якраз тієї фігури, яка може організувати і очолити новий заколот, я не бачу. Щоб ця фігура з'явилася, потрібно, щоб її виростили, як виростили Пригожина. Пригожин же теж не раптово з'явився, як чортик із табакерки. Його довго, протягом року, вирощували" – зазначив Сотник.

За його словами, Пригожин поступово нарощував свою присутність в інформаційному полі й посилював свій вплив.

"Він планомірно нарощував свою присутність в інформаційному полі, у нього були свої медійні потужності, адже все-таки він був медіамагнатом: у нього була і "фабрика тролів", і Телеграм-канали – у нього була ціла імперія. Але потім Пригожину сказали все це закрити, він і закрив. Це була фігура, яка з'явилася не вчора", – зазначив журналіст.

У той же час Сотник висловив сумніви у тому, чи є у нинішніх противників Путіна час на те, щоб "виростити" нову таку фігуру.

"Чи є у людей, які грають за систему без Путіна, стільки часу, щоб виростити нову фігуру, я не знаю. Хаосом командувати не виходить, він безконтрольний. Це все одно, що спробувати домовитися з торнадо. А зараз дуже схоже, що саме торнадо знесе і рознесе всю цю систему вщент. Мабуть, має статися щось таке, про що ми навіть не думаємо, що не вкладається в нашій голові", – сказав Сотник.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Чи можуть в РФ усунути Путіна

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля.

Також раніше Жданов назвав сценарій революції в РФ. Глобальні події в країні-агресорі Росії відбудуться в результаті виникнення раптової і несподіваної ситуації, вважає він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначав, що Путін провалився у війні, замість червоних ліній у нього страх довгої війни. Директор Кремля Володимир Путін і його оточення вже зрозуміли, що ситуація зайшла в стратегічний глухий кут, каже Юсов.

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