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"Намагається переписати реальність": Трамп розповів вигадану історію і згадав Зеленського - CNN

Анна Ярославська
18 березня 2024, 07:00
Журналісти перевірили факти і заявили, що історія Трампа про скандал через телефонну розмову із Зеленським у 2019 році - повна вигадка.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Дональд Трамп знову згадав про скандал, який призвів до його імпічменту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Експрезидент США Дональд Трамп розповів на передвиборчому мітингу в Огайо повністю вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши "запис" телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 2019 року, що став ключовим фактором першого імпічменту Трампа.

Зокрема, Трамп заявив, що дозволив демократам робити "дедалі дикіші й дикіші" заяви про те, що він сказав Зеленському, "а потім ми опублікували запис", пише CNN.

Трамп стверджував, що коли представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі з Каліфорнії, яка тоді була спікеркою Палати представників, "почула" цей запис, вона була розлючена тим, що її обдурили попередні "неправдиві" описи дзвінка її союзників.

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За словами Трампа, Пелосі нібито сказала "своїм людям": "У що ви мене втягнули? Ви чули цей дзвінок? Він не робив нічого з цього!".

Трамп стверджував, що Пелосі сказала: "Давайте просто зробимо вигляд, що він це зробив, і продовжимо рухатися вперед".

Що відбувалося насправді

Журналісти CNN перевірили факти і заявили, що історія Трампа - повна вигадка.

Насправді:

  • жоден запис розмови Трампа із Зеленським ніколи не був оприлюднений;
  • Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після прослуховування запису розмови, оскільки вона ніколи не чула запису цієї розмови;
  • не існувало жодного відомого запису розмови з американського боку.

У вересні 2019 року Білий дім оприлюднив приблизну письмову стенограму розмови, яка скоріше підтверджувала, ніж суперечила основним твердженням урядового викривача про те, що сказав Трамп.

Зі свого боку, представник Ненсі Пелосі Аарон Беннетт заявив у неділю, що історія Трампа є "нісенітницею без фактів".

Підполковник армії у відставці Александер Віндман, який був одним із чиновників, що слухали розмову Трампа із Зеленським, і згодом став важливим свідком у розслідуванні щодо імпічменту, повідомив CNN, що "немає жодних записів" розмови Трампа і Зеленського.

"Він [Трамп] бреше", - сказав Віндман.

"З кінця 2019 року Трамп намагається переписати реальність про телефонну розмову із Зеленським, у якій після того, як Зеленський сказав, що Україна хоче купувати зброю у США, Трамп підштовхнув його розслідувати справу проти Джо Байдена, який тоді був потенційним опонентом Трампа від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, а також дослідити безпідставну теорію змови щодо нібито втручання України у вибори 2016 року (у які втрутилася Росія). Неправдива історія, з якою Трамп виступив на своєму суботньому мітингу, була більш драматичною версією брехні, яку він розповідав понад чотири роки тому", - зазначають журналісти CNN.

Перший імпічмент Дональда Трампа

У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і стала приводом для початку процедури імпічменту глави США.

Трампа звинувачували в тому, що він тиснув на Зеленського з метою отримати компромат на свого суперника на майбутніх виборах президента США, кандидата від демократів Джозефа Байдена. В обмін він нібито пропонував відновити фінансову допомогу з боку Вашингтона, заморожену за кілька днів до телефонної розмови.

Після скандалу, який виник навколо телефонної розмови, Зеленський назвав єдину людину, яка може на нього тиснути.

"На мене ніхто не може тиснути, тому що я - президент незалежної України. На мене може тиснути лише одна людина. На мене може тиснути лише мій син. Йому 6 років", - сказав Зеленський журналістам на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес ініціює процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа через скандал за участю України.

У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду. Трампа виправдали за обома статтями.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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