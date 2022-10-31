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Пияцтво та непокора: у Росії окупанти та "мобіки" влаштували масову бійку

31 жовтня 2022, 23:52

У Росії тривають бійки між контрактниками і свіжомобілізованими. Тепер окупанти з 74-ї окремої мотострілецької бригади влаштували масову бійку.

Російська армія, бійка
У Росії окупанти та "мобіки" влаштували масову бійку/ https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У РФ продовжуються конфлікти між кадровими окупантами і свіжомобілізованими згідно з указами диктатора Путіна. Тепер окупанти з 74-ї окремої мотострілецької бригади влаштували масову бійку, повідомляє портал "Цензор.Ні".

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Росіяни організували бійку в форматі натовп на натовп прямо на території військової частини. Контрактники жорстко били "мобиків". А деяким навіть пов'язували руки скотчем.

Тих, хто втрачав від побоїв свідомість, відтягували бездиханними на плац.

"Вбивають прямо жорстко пацанів, відкачують геть там. Звірі [прокляті ‒ Главред] ламають прямо жорстко", - розповіли очевидці.

Нагадаємо, у Херсонській області за три дні загинула майже вся рота мобілізованих окупантів – зі 100 осіб вижили тільки восьмеро. Щоб посилити правобережжя в області, російське військове командування перекинуло на одну з дільниць роту зі 100 мобілізованих. Їх кинули на фронт лише через два дні після того, як мобілізували.

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області на військовому полігоні розстріляли десятки мобілізованих РФ перед відправкою на війну в Україну. Жертв розстрілу на полігоні РФ може бути більше трьох десятків. Як відомо, конфлікт виник під час навчань на релігійному ґрунті.

Після цього окупанти, які були на тому полігоні, масово відмовилися їхати на війну в Україну. Мобілізовані з Брянської області категорично відмовляються виконувати злочинні накази командування РФ.

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